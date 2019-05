E’ del britannico John McPhee il miglior crono delle prove libere 1 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) l’alfiere della Honda (Petronas Spinta Racing) ha trovato il best time di questo turno nelle ultime battute precedendo di 147 millesimi il leader del campionato Aron Canet (+0″147) sulla KTM Sterilgarda Max Racing Team e il sorprendente rookie nostrano Riccardo Rossi (+0″165). Il giovane centauro genovese, sulla Honda del Team Gresini, ha ottenuto la top-3, mettendo in evidenza una grande confidenza con il circuito andaluso ma rimediando anche una caduta in curva-1, poco dopo aver ottenuto il suo riscontro.

Seguono il compagno di team di Rossi Gabriel Rodrigo (+0″220) e un ottimo Dennis Foggia sulla KTM dello Sky Racing Team VR46. Il nostro portacolori ha fatto vedere un ottimo passo nel corso di queste libere 1 e sicuramente sarà tra i protagonisti del weekend. In sesta posizione l’altro riferimento della categoria, lo spagnolo Jaume Masia, che sulla KTM del Bester Capital Dubai ha concluso la sua prova a 0″287 dal vertice. Completano la top-10 il giapponese Toba (Honda Team Asia) a 0″384, il ceco Kornfeil sulla KTM del Redox PruestelGP a 0″401, la Honda Leopard Racing dell’iberico Ramirez 0″411 e l’altra KTM del Sama Qatar Angel Nieto Team dello spagnolo Fernandez a 0″420 dalla vetta. Nella top-14 che qualifica alla Q2 troviamo anche i nostri Lorenzo Dalla Porta (11°) a 0″427 e Tony Arbolino (14°) a 0″534 dal leader, mentre solo 19° Romano Fenati sulla Honda del VNE Snipers, distanziato di 856 millesimi. Caduta, rimanendo in casa Italia, per Andrea Migno in sella alla KTM del Bester Capital Dubai: una perdita di anteriore per il pilota italiano in curva-3, fortunatamente senza conseguenze.

FP1 GP Spagna 2019 - Moto 3

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.052 13 14 208.8

2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 1’47.199 15 15 0.147 0.147 207.2

3 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’47.217 16 16 0.165 0.018 212.5

4 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’47.272 14 17 0.220 0.055 211.9

5 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’47.321 17 19 0.269 0.049 212.2

6 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’47.339 13 13 0.287 0.018 207.2

7 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’47.436 18 18 0.384 0.097 214.8

8 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’47.453 15 15 0.401 0.017 208.7

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing HONDA 1’47.463 14 16 0.411 0.010 212.4

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’47.472 14 14 0.420 0.009 212.5

11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’47.479 14 15 0.427 0.007 211.5

12 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’47.493 15 18 0.441 0.014 209.3

13 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’47.514 16 19 0.462 0.021 211.1

14 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers HONDA 1’47.586 15 15 0.534 0.072 210.6

15 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’47.631 12 14 0.579 0.045 212.6

16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’47.640 13 14 0.588 0.009 208.5

17 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 1’47.661 14 14 0.609 0.021 204.6

18 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.843 15 16 0.791 0.182 210.4

19 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers HONDA 1’47.908 13 13 0.856 0.065 207.2

20 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 1’47.952 14 15 0.900 0.044 210.3

21 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.969 12 16 0.917 0.017 211.4

22 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’48.042 10 16 0.990 0.073 209.3

23 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 1’48.089 16 17 1.037 0.047 211.5

24 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 1’48.158 5 11 1.106 0.069 206.2

25 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 1’48.208 7 15 1.156 0.050 211.9

26 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’48.291 12 16 1.239 0.083 212.8

27 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’48.577 11 17 1.525 0.286 211.0

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’48.904 13 19 1.852 0.327 210.9

29 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Arizona 77 KTM 1’49.031 12 13 1.979 0.127 208.0

30 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 1’49.850 10 14 2.798 0.819 209.0

31 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andres Perez 77 KTM 1’50.380 6 16 3.328 0.530 206.3

