Moto3: Lorenzo Dalla Porta sorprende tutti ed è in pole, Vietti 3°

Lorenzo Dalla Porta conquista una pole position insperata e partirà dalla prima posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Spagna 2019, quarto round stagionale del Mondiale Moto3. Il toscano del Team Leopard, dopo un avvio di fine settimana incolore, ha piazzato la zampata vincente proprio nel momento decisivo raccogliendo la prima pole della carriera nel Motomondiale con un ottimo 1’46″011 fatto segnare pochi secondi prima della bandiera a scacchi. Il nipponico Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) ha disputato una qualifica di altissimo livello, cominciata nel Q1 a causa di una caduta rimediata nelle ultime libere, sfiorando la pole position per appena 4 millesimi a causa del traffico incontrato all’ultima curva del proprio giro veloce.

L’Italia può gioire anche per la terza posizione di Celestino Vietti, il quale ha così strappato la prima top3 della carriera in qualifica alla guida della KTM dello Sky Racing Team VR46, mentre Niccolò Antonelli si è confermato in un ottimo periodo di forma classificandosi quarto a 0.221 dalla vetta con la Honda del Team di Paolo Simoncelli. L’ottima prestazione dello Sky Racing Team VR46, con i due piloti che si sono trainati a vicenda nel primo run del Q2, ha visto Dennis Foggia siglare il quinto tempo a 0.345 dalla pole davanti all’argentino Gabriel Rodrigo, sesto a 0.414. Decima piazza per Romano Fenati, ancora non a proprio agio sul giro secco con la Honda del Team VNE Snipers, mentre Andrea Migno e Stefano Nepa non hanno brillato nel Q2 e saranno costretti a partire rispettivamente dalla 13^ e dalla 16^ posizione in griglia. In ottica iridata c’è da registrare il settimo tempo di Aron Canet, tradito nel finale da un problema tecnico sulla sua KTM, mentre Jaume Masià si è dovuto accontentare di una deludente quindicesima piazza a 1.390 da Dalla Porta.

Eliminazione a sorpresa nel Q1 per Tony Arbolino (VNE Snipers), il quale è rimasto fuori dal taglio per 89 millesimi dovendo così partire dalla 19^ posizione in griglia di partenza, mentre il nipponico Kaito Toba (vincitore all’esordio stagionale in Qatar) ha fatto molta fatica e sarà costretto a scattare addirittura dalla 24^ piazzola.

Classifica – Qualifiche GP Spagna 2019 – Moto3

1 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 205.7 1’46.011

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.1 1’46.015 0.004 / 0.004

3 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.7 1’46.195 0.184 / 0.180

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 211.5 1’46.232 0.221 / 0.037

5 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 205.5 1’46.356 0.345 / 0.124

6 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 205.8 1’46.425 0.414 / 0.069

7 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 200.4 1’46.441 0.430 / 0.016

8 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 208.8 1’46.472 0.461 / 0.031

9 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 210.0 1’46.498 0.487 / 0.026

10 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 208.0 1’46.539 0.528 / 0.041

11 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 206.7 1’46.668 0.657 / 0.129

12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 204.7 1’46.906 0.895 / 0.238

13 16 Andrea MIGNO ITA Bester Capital Dubai KTM 206.0 1’46.980 0.969 / 0.074

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’47.130 1.119 / 0.150

15 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 209.6 1’47.401 1.390 / 0.271

16 82 Stefano NEPA ITA Fundacion Andres Perez 77 KTM 202.7 1’47.410 1.399 / 0.009

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 205.1 1’47.669 1.658 / 0.259

18 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 204.3 1’47.843 1.832 / 0.174