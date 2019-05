Rossi: "Jerez pista difficile per noi, ma siamo andati bene nelle ultime due gare"

" Adoro correre in Europa perché le piste sono fantastiche e le conosco molto bene. Iniziamo a Jerez, che negli ultimi due anni è stata una pista difficile per la Yamaha, ma abbiamo fatto bene nelle ultime due gare, quindi sarà molto interessante vedere se possiamo essere forti lì. Abbiamo avuto una piccola pausa e da ora in poi ci sarà programma molto fitto fino al Sachsenring, in Germania. Siamo bravi, forti e stiamo lavorando bene. Sembra che la moto sia migliorata molto. Di sicuro, ci sono alcuni punti su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo bisogno di tempo per quello, ma possiamo essere competitivi. "

Così il pilota della Yamaha, Valentino Rossi, alla vigilia delle prove libere del Gp di Spagna, a Jerez de la Frontera.

E' carico in vista dell'appuntamento il leader della classifica, Andrea Dovizioso:

" Penso che a Jerez potremo fare meglio che in passato, già lo scorso anno in gara avevamo dimostrato di aver fatto dei passi avanti, ma dobbiamo restare sempre concentrati. "

Pronto alla zampata per guadagnare punti in classifica, dopo la caduta di Austin, Marc Maquez, che a Jerez gioca in casa:

" Jerez è sempre una gara speciale perché è la prima in Europa e c'è grande sostegno da parte dei tifosi spagnoli. Ovviamente ci avviciniamo allo stesso modo come in ogni fine settimana, dobbiamo sfruttare al meglio ogni parte della pista. Il tempo trascorso dal Gp in America è sembrato più lungo che mai, non vedo l'ora di tornare in sella "

Gioca in casa, in quanto spagnolo, anche il compagno di squadra di Valentino Rossi, Maverick Viñales:

" Sono contento perché finalmente arriviamo alle gare europee. Ad Austin, nonostante i problemi che ho incontrato, mi sono sentito molto bene in sella alla mia moto e ho avuto un ottimo passo gara. Abbiamo avuto qualche difficoltà a Jerez in passato, ma penso che abbiamo fatto dei buoni passi in avanti negli ultimi tempi. Spero di lottare per il podio fin dall'inizio della gara. Lavoreremo duro tutta la settimana perché ciò accada "