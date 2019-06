Valentino Rossi: "Barcellona è una pista che mi piace molto"

" Dopo il complicato weekend al Mugello andiamo a Barcellona, una pista che mi piace molto. Sicuramente sarà un altro fine settimana impegnativo in Spagna, perché l'ultima volta non siamo stati molto competitivi e dobbiamo lavorare duro. Ma proveremo fare del nostro meglio per risolvere i problemi e ottenere il miglior risultato possibile "

Valentino Rossi suona la carica in casa Yamaha in vista del Gran Premio di Catalogna in programma nel weekend. "Lunedì ci sarà anche un giorno di test e cercheremo di lavorare al meglio e sfruttare al meglio l'occasione", ha spiegato il numero 46. Impaziente il compagno di team Maverick Vinales:

" Non vedo l'ora di essere nel mio Gran Premio di casa. Montmeló è una pista speciale per me, è un circuito che mi piace molto. Lì posso sentire tutto il supporto dei miei tifosi, ha un'atmosfera straordinaria "

Ha spiegato lo spagnolo. "Spero di poter rispondere con un buon risultato, e perché no, con un podio. Questo è sempre il nostro obiettivo". "Quella del Mugello è stata una gara molto difficile perché molto impegnativa dal punto di vista fisico", ha proseguito Vinales. "Dobbiamo continuare a lavorare sodo per essere in grado di trovare il punto debole della moto, così saremo in grado di continuare a lottare per essere in vetta alla classifica. Quindi - ha concluso Vinales - rimaniamo concentrati per mostrare la parte migliore di noi ai tifosi".