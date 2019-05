Valentino Rossi: "Meritavo di più, sarà dura partire dal 13° posto"

" Per il passo avanti che abbiamo fatto oggi forse mi meritavo di più del 13esimo posto in griglia "

E' amaro il commento di Valentino Rossi, che domani partirà lontano dai primi con la sua Yamaha a Jerez, in Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale. "Stamattina purtroppo avevo il giro buono, ma ho fatto un po' un errorino e sono stato fortunato perché sono uscito di qualche millesimo. Poi in Q1, purtroppo, nel secondo giro, ho trovato traffico e non ce l'ho fatta a migliorare e Pecco mi ha buttato fuori. Sarà dura partire dal 13esimo, perché il nostro passo - ammette - non è che sia fantastico, però rispetto a ieri abbiamo fatto un grande passo avanti".

"Ci sono tanti piloti che vanno forte e hanno un buon passo, ma - assicura il Dottore - anch'io sono lì. Naturalmente, partire dalla quinta fila sarà difficile, però dobbiamo cercare di migliorare ancora un po' stanotte, vedere dove si può fare un po' meglio e cercare di fare il massimo". "Quartararo e Morbidelli è da quest'inverno che vanno forte. In questo weekend stanno andando veramente forte. Stanno guidando fortissimo. Quindi, faccio i miei complimenti", ha concluso parlando dell'exploit della Yamaha Petronas nel sabato di Jerez.