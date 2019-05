Valentino Rossi: "Non sono veloce, non ho feeling. Le gomme sono un problema"

Venerdì molto difficile per Valentino Rossi che non è mai riuscito a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha concluso al sedicesimo posto nella classifica combinata dei tempi, non riuscendo mai a piazzare la zampata giusta nel corso delle due sessioni andate in scena a Jerez: sofferenza sia nella FP1 che nella FP2, la Yamaha ha riscontrato delle criticità sia con le gomme hard che con quelle medie e domani bisognerà risalire la china se si vorrà essere protagonisti in qualifica e in gara.

Il nove volte Campione del Mondo ha tracciato il punto della situazione al termine della giornata:

" Negli ultimi anni abbiamo faticato qui a Jerez ed è accaduto anche oggi. Speravo di essere più veloce, ma è stato un giorno difficile: non sono molto veloce e non ho molto feeling. Abbiamo provato varie cose nel pomeriggio ma non siamo migliorati molto. Adesso dovremo vedere i dati per migliorare domani. Per me il problema è come lavorano le gomme, non ho particolari problemi, la moto è la stessa di Austin. Qui la combinazione tra moto, asfalto e gomme non è delle migliori "

Oggi la Yamaha ha montato anche un “cucchiaio” al posteriore in stile Ducati: “L’ho provato per vedere se ne beneficiava la temperatura della gomma posteriore, ma non ci sono grandi differenze”.