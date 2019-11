Bagnaia trasportato in ospedale, sospetto trauma cranico

Francesco Bagnaia è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Valencia. Il centauro della Ducati è caduto in curva 1 nel finale delle prove libere 3 del Gran Premio della Comunità Valenciana che si sta disputando sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il 22enne, già Campione del Mondo della Moto2, avrebbe accusato un trauma cranico come riportato da Sky e verrà sottoposto a una TAC, esame che non si poteva effettuare nel centro medico dell’Autodromo.

Si parla anche di una sospetta frattura al polso, probabilmente il ribattezzato Pecco non parteciperà alle qualifiche di oggi pomeriggio e alla gara di domani, rischia anche di dover saltare i test di inizio settimana.