Cala il sipario sulla stagione 2019: le 5 domande prima del Gran Premio di Valencia

Cala il sipario sulla stagione 2019 della MotoGP

Marc Marquez (Honda HRC) fête le titre "Constructeurs" dans le parc fermé du Grand Prix du Japon 2019Getty Images

Ultimo giorno di scuola per la MotoGP: a Valencia calerà il sipario sulla stagione 2019. E' stata una bella annata, dominata da un fenomeno assoluto come Marc ma che comunque ha regalato grandissimo spettacolo: i numeri assurdi del Cabroncito, le vittorie di Rins e Dovizioso al fotofinish, il primo stupendo successo di Petrucci al Mugello, la bellissima gara di Phillip Island. Come al solito non ci siamo annoiati, in una stagione dove la stella di Valentino Rossi non ha per nulla brillato. Forse in termini di ascolti e di pubblico la MotoGP perderà tantissimo con l'addio del Dottore, la verità è che questa categoria rimane una delle cose più spettacolari del panorama del Motorsport, con o senza Rossi.

Da decidere il terzo gradino del podio mondiale

Fabio Quartararo (Yamaha SRT), Maverick Vinales (Yamaha Factory) - GP of Australia 2019Getty Images

Quartararo già sicuro miglior rookie, con il titolo mondiale e vice campione già sicuri, c'è in ballo il terzo posto nella generale. Il favorito è certamente Maverick Viñales, in gran forma in questo finale di stagione. Top Gun ha sette punti di vantaggio su Alex Rins, non è una formalità ma quasi. Lo spagnolo sarà la migliore Yamaha in classifica, un giusto premio per un pilota che è stato certamente il più costante di tutti i riders della casa giapponese.

LA LOTTA PER IL TERZO POSTO

PILOTA PUNTI Maveric Viñales 201 Alex Rins 194 Danilo Petrucci 176







Si corre per la gloria. Chi vincerà?

Andrea Dovizioso e Valentino RossiGetty Images

Con poco un palio, si corre per la gloria personale. Valencia è un circuito atipico, quasi un kartodromo. Si gira in senso antiorario ed è tortuoso un po' come il Sachsenring. Caratteristiche perfette per il Cabroncito, che qui però per cause differenti ha vinto solo una volta. Gli avversari sono un po' gli stessi dell'ultimo periodo: Dovizioso, Quartararo e Viñales possono dargli fastidio. Valentino Rossi prova a tornare su quel podio che gli manca da una vita. Ce la farà?

Tripla corona per la Honda?

Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Getty ImagesGetty Images

Dopo aver vinto il titolo piloti con Marquez e quello costruttori, Honda punta alla tripla corona. Manca solo il premio dedicato al team e HRC al momento è dietro a Ducati di solo 2 lunghezze. Incredibile il fatto che il team ufficiale della casa giapponese può vincere questo titolo praticamente con un solo pilota, dato che Jorge Lorenzo in stagione ha portato a casa solo 25 punti. Honda deve battere la squadra composta da Dovizioso e Petrucci, impresa difficile ma non impossibile.

LA CLASSIFICA TEAM



TEAM PUNTI Ducati Factory 432 Honda Repsol 430 Yamaha Factory 367 Yamaha Petronas 287

#GraciasJorge, ma chi arriva al posto dello spagnolo?

Video - Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi 01:57

Per ultimo non possiamo che parlare dell'addio di Jorge Lorenzo al motomondiale. Un ragazzo dal carattere complesso e dai modi di fare non certo facili, ma dal talento straordinario. Un pilota che, quando tutto va per il verso giusto, è semplicemente imbattibile, ma che quando la moto non è costruita su misura delle sue caratteristiche si prende delle cantonate paurose, incapace di contrastare i difetti del mezzo. Un pilota strano, un uomo ancora più difficile da comprendere, odiato soprattutto per le sue dichiarazioni spesso fuori luogo, ma uno dei rider più importanti e carismatici di questo nuovo millennio. Da lunedi sarà un ex pilota, ed è già scattato il fantamercato: chi prenderà la sua moto? I candidati sono tre: Crutchlow, Nakagami e Zarco. Il pilota britannico è, in teoria, il candidato numero un per palmares e prestazioni stagionali, ma la carta d'identità non gioca a suo favore. Il giapponese è sicuramente la scelta preferita dalla casa madre, ma il buon Takaaki non sembra convincere in toto Puig e soci in termini di prestazioni. E' quindi possibile che la spunti a sorpresa Johann, silurato dalla KTM a metà stagione. Sembrava fuori dal giro Zarco e rischia di rientrare dalla porta principale. Non passerà poi tantissimo tempo prima della comunicazione ufficiale. Chi vincerà questa sfida interna?