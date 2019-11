FP2, Quartararo inarrivabile sul giro secco, Rossi cade ancora

Fabio Quartararo è un martello e si conferma il più competitivo del lotto almeno sul giro secco nel venerdì del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il giovane francese, dopo aver dettato il passo nelle FP1, ha siglato il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere al “Ricardo Tormo” di Valencia con un fantastico 1’30″735 messo a referto all’ultimo tentativo sulla bandiera a scacchi in occasione del time-attack con gomme morbide nuove montate sulla sua Yamaha del Team Petronas.

Yamaha in grande spolvero a Valencia anche con il padrone di casa Maverick Vinales, capace di inserirsi in seconda piazza a 148 millesimi dalla vetta in sella alla M1 ufficiale dopo aver completato un long-run molto lungo ed interessante nella prima parte del turno. Terza piazza a 239 millesimi dal leader per lo spagnolo Marc Marquez (Honda), protagonista come di consueto di un FP2 completamente diverso rispetto agli altri in cui ha fatto il tempo a inizio turno con gomme nuove per poi lavorare fino alla fine esclusivamente sul passo gara con pneumatici usati. L’australiano Jack Miller si è confermato il migliore dei piloti Ducati dopo il turno mattutino stampando il quarto tempo a 0.265 da Quartararo con la GP19 del Team Pramac.

In ottica azzurra c’è da evidenziare l’ottima quinta posizione di Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas, staccato di 0.464 dal compagno di squadra ma capace di stare davanti alle Suzuki degli iberici Alex Rins e Joan Mir, rispettivamente 6° e 7° a 0.495 e 0.545 dalla testa. Bene l’Aprila con Aleix Espargarò 8° a 0.570, mentre il forlivese della Ducati Andrea Dovizioso ha fatto fatica sul giro secco raccogliendo un nono posto a 0.616. Molto attardato Valentino Rossi, protagonista di una scivolata a inizio turno in curva 10 e poi incapace di fare meglio di un 14° posto a 1.040 dal miglior tempo di giornata.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – MOTOGP – GP VALENCIA 2019

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’30.735

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 313.9 1’30.883 0.148 / 0.148

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.3 1’30.974 0.239 / 0.091

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 325.8 1’31.000 0.265 / 0.026

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’31.199 0.464 / 0.199

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.230 0.495 / 0.031

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’31.280 0.545 / 0.050

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’31.305 0.570 / 0.025

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.351 0.616 / 0.046

10 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 316.8 1’31.369 0.634 / 0.018