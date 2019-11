Fabio Quartararo comincia alla grande il weekend e si conferma estremamente veloce in prova firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019, ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il rookie francese della Yamaha Petronas ha stampato un notevole 1’31″455 proprio sulla bandiera a scacchi all’ultimo tentativo del suo run con gomma morbida al posteriore che gli ha permesso di scavalcare l’australiano Jack Miller di 57 millesimi. Il centauro della Ducati Pramac si è ben comportato specialmente negli ultimi minuti, quando ha montato la morbida al posteriore, portandosi addirittura in testa prima dell’exploit finale di Quartararo.

Terza posizione incoraggiante in ottica gara per Marc Marquez, impegnato in una lunga simulazione di long-run con una coppia di gomme medie per verificarne il degrado. Il nativo di Cervera, laureatosi in Thailandia per l’ottava volta campione del mondo, ha dettato il passo fin dai primi minuti con un ottimo ritmo ed è stato sostanzialmente sempre in testa alla graduatoria prima degli ultimi minuti terminando il turno a 77 millesimi dal miglior tempo. Buonissima prova collettiva della Yamaha che ha piazzato lo spagnolo Maverick Vinales quarto a 0.140 dalla vetta con un ritmo impressionante ed il nostro Franco Morbidelli quinto a 0.203 con la moto del Team Petronas grazie ad un positivo time-attack con gomma morbida.

Buone sensazioni anche da parte di Valentino Rossi, il quale ha chiuso in ottava piazza a 0.521 dal leader Quartararo senza aver effettuato il time-attack anche a causa di una scivolata senza conseguenze avvenuta in curva 4 a pochi minuti dalla bandiera a scacchi. Alle sue spalle la prima delle Ducati ufficiali guidata da Andrea Dovizioso, nono a 0.677, mentre Danilo Petrucci è solo 11° a 0.780 ma entrambi hanno deciso di non montare gomme nuove nel finale. Da segnalare infine il 18° posto dello spagnolo Jorge Lorenzo (Honda), il quale ha annunciato ieri il ritiro dalle corse al termine di questo fine settimana.

Classifica prove libere 1 - GP Valencia 2019

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’31.455

2 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 325.8 1’31.512 0.057 / 0.057

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.532 0.077 / 0.020

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’31.595 0.140 / 0.063

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 313.9 1’31.658 0.203 / 0.063

6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.3 1’31.794 0.339 / 0.136

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.8 1’31.917 0.462 / 0.123

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.976 0.521 / 0.059

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’32.132 0.677 / 0.156

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1’32.206 0.751 / 0.074

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’32.235 0.780 / 0.029

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 1’32.244 0.789 / 0.009

13 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 316.8 1’32.512 1.057 / 0.268

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 321.3 1’32.538 1.083 / 0.026

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 324.3 1’32.727 1.272 / 0.189

16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’32.769 1.314 / 0.042

17 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 316.8 1’32.852 1.397 / 0.083

18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 321.3 1’32.860 1.405 / 0.008

19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1’33.312 1.857 / 0.452

20 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1’33.365 1.910 / 0.053

21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.3 1’33.446 1.991 / 0.081

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.5 1’34.374 2.919 / 0.928

23 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1’34.563 3.108 / 0.189