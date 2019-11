Marc MARQUEZ Voto 10: Oggi con una immensa facilità porta a casa l'ennesimo successo stagionale. Non parte bene, ma in poco tempo aggancia Quartararo, lo passa e se ne va. Inutile fare giri di parole, inchiniamoci davanti a un fenomeno della natura, un alieno arrivato sulla terra per dominare.

Fabio QUARTARARO Voto 9: Settimo podio in stagione per il francese, altra grande prestazione di costanza per El Diablo. E' lui la grande sorpresa di questo 2019, naturalmente il miglior rookie. Oggi non aveva il passo per lottare per il successo e quindi si accontenta della seconda piazza.

Jack MILLER Voto 8: Bravo l'australiano a non crollare nella seconda parte di gara, ma a resistere e a battere Dovizioso, diventando la miglior Ducati in classifica.

Andrea DOVIZIOSO Voto 7: L'anno scorso vinse, ma in condizioni di pioggia battente e con tantissime cadute. Stavolta è li coi primi e riesce a portare la Ducati vicino al podio. Purtroppo non arriva il terzo posto, battuto da Miller, ma comunque le premesse non erano ottime e quindi il quarto posto è un buon risultato.

Alex RINS Voto 7: Ci prova sino all'ultimo a stare con Dovizioso, ma alla fine non passa l'italiano e si accontanta della quinta piazza. Per poco non arriva terzo nel mondiale, comunque è stata una stagione pazzesca dello spagnolo.

Maverick VINALES Voto 5: La delusione più grande di oggi. Aveva il passo per stare coi primi, forse per lottare per il successo. Invece non si vede mai, molto lontano dalla lotta per il podio. La consolazione è che chiude sul podio della generale.

Valentino ROSSI Voto 4: Chiude questo pessimo 2019 con un'altra anonima prestazione. Mai tra i primi, fatica a stare nei dieci. Alla fine sfrutta le cadute di Morbidelli e Petrucci per essere ottavo al traguardo. In termini di risultati non è la peggiore stagione della carriera, ma per la moto che aveva doveva ottenere di più.

Danilo PETRUCCI Voto 4: Honda HRC batte Ducati team con un solo pilota. Danilo doveva portare a casa punti fondamentali nel mondiale, invece chiude ancora per terra, mettendo fine a una seconda parte di mondiale veramente negativa. Urge fare erase, riposarsi in inverno e ripartire al meglio.

Cal CRUTCHLOW e Johann ZARCO Voto 5: Entrambi dovevano mettersi in luce per cercare di guadagnarsi quella seconda moto HRC tanto ambita in questo weekend. Invece terminano a terra, buttando al vento una grossa occasione. Forse è già tutto deciso, con Alex Marquez a fianco del fratello, però potevano fare certamente qualcosa in più per lottare per quel mezzo.

Jorge LORENZO S.V: Oggi non è tempo di criticare Por Fuera, bisogna solo ringraziare e togliersi il cappello davanti al maiorchino, sicuramente non amato tra gli italiani per il suo carattere non facile, ma certamente un campione strepitoso, che forse lascia questa categoria nel peggior modo possibile.