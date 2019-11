Finisce la stagione della MotoGP con il solito successo di Marc Marquez. Il Cabroncito domina in lungo e in largo, vincendo in solitaria il Gran Premio di Valencia, ultimo atto di questo 2019.

L'alfiere di Cervera trionfa con una semplicità disarmante. Non parte bene, ma in poco tempo recupera sui primi e, decimo su decimo, se ne va. Sono 12 le vittorie stagionali: quest'anno è arrivato o primo o secondo, con un solo zero all'attivo, quello clamoroso di Austin. Inutile fare giri di parole, inchiniamoci davanti a un fenomeno della natura, un alieno arrivato sulla terra per dominare.

Secondo il solito Fabio Quartararo. Settimo podio in stagione per il francese, altra grande prestazione di costanza per El Diablo. E' lui la grande sorpresa di questo 2019, naturalmente il miglior rookie. Oggi non aveva il passo per lottare per il successo e quindi si accontenta della seconda piazza.

Chiude il podio Jack Miller. Bravo l'australiano a non crollare nella seconda parte di gara, ma a resistere e a battere Dovizioso, diventando la miglior Ducati in classifica.

Capitolo Ducati. Oggi Dovizioso arriva quarto e, in fin dei conti, è un buon risultato a Valencia per l'italiano. Malissimo Petrucci, ancora a terra. Con questo risultato HRC vince il titolo di miglior team davanti a Ducati, incredibile pensare che la Honda ha vinto questo campionato con un solo pilota, Marc Marquez, dato che Jorge porta a casa solo 27 punti.

Yamaha delude. Maverick Viñales doveva avere il passo per stare coi primi, invece arriva solo sesto. Ancora peggio va a Valentino Rossi, ottavo e lontanissimo dai primi. Il Dottore ringrazia le cadute di Petrucci e Morbidelli, se no era quasi fuori dai 10

Anche oggi gara negativa per Jorge Lorenzo, ai margini della zona punti. Però oggi non è tempo di criticare Pro Fuera, bisogna solo ringraziare e togliersi il cappello davanti al maiorchino, sicuramente non amato tra gli italiani per il suo carattere non facile, ma certamente un campione strepitoso, che forse lascia questa categoria nel peggior modo possibile.

E così il mondiale 2019 va in archivio. Ma non c'è tempo per riposarsi, tra due giorni è già tempo di test!

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Quartararo va in testa davanti a Miller. Marquez non parte bene ma in breve tempo è già sui primi due. Quarto è Rins, poi Dovizioso, Morbidelli, Viñales, Mir e Rossi.

- Marquez dopo una partenza non splendida supera Miller e va all'inseguimento di Quartararo che ha preso qualche metro. Terzo è Jack, poi Rins quarto, Dovizioso quinto guardingo.

- Marquez prende Quartararo, mentre Dovizioso supera Rins e va quarto dietro a Miller. Quinto il morbido, poi Viñales, Mir, Rossi, Crutchlow e Petrucci 11mo. All'ottavo giro il Cabroncito rompe gli indugi, passa El Diablo e prova la fuga.

- Marquez non riesce a scappare e sono in cinque davanti a comandare: Quartararo secondo, poi Miller, Dovizioso e Rins. Da dietro cadono Petrucci, Crutchlow, Zarco e Lecuona. Valentnino Rossi ottavo, lontano dai primi. Purtroppo finisce a terra anche Franco Morbidelli.

- Nel finale succede ben poco. Marquez vince davanti a Quartararo e al buon Jack Miller. Jorge chiude a punti e saluta il suo pubblico..

La statistica

Sei pole per Fabio Quartararo. Non è mai successo nel motomondiale che un pilota che porta a casa così tante pole in una stagione non ne vinca neanche una.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Chiudo la stagione con sei pole e sette podi. Grande lavoro della squadra. Tutti dicevano che non ne avevo per stare in MotoGP. Ho dimostrato che avevano torto. Non è stato facile, ma non vedo l'ora di ritornare subito in pista".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Marc MARQUEZ: Oggi con una immensa facilità si porta a casa l'ennesimo successo stagionale. Non parte bene, ma in poco tempo aggancia Quartararo, lo passa e se ne va.

Il peggiore

Danilo PETRUCCI: Honda HRC batte Ducati team con un solo pilota. Danilo doveva portare a casa punti fondamentali nel mondiale, invece chiude ancora per terra, mettendo fine a una seconda parte di mondiale veramente negativa. Urge fare erase, riposarsi in inverno e ripartire al meglio.