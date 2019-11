Marquez è il più veloce nel warm up nonostante la caduta e precede Viñales, Rossi 11°

Marc Marquez cade, si rialza, riparte e nonostante tutto fissa il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2019 di MotoGP. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, dominato dal sole ma da temperature basse soprattutto per l’asfalto (8.5 gradi), il campione del mondo si è reso protagonista di una caduta in curva 14 a metà sessione ma non si è distratto e ha chiuso il turno in 1:31.136, miglior tempo assoluto grazie ad una coppia di gomma soft.

Alle sue spalle troviamo il connazionale Maverick Vinales (Yamaha) in 1:31.295, a 195 millesimi di distacco, mentre è terzo un brillante Danilo Petrucci, che sospinge la sua Ducati all’1:31.445 a 309 dando segnali incoraggianti dopo un periodo quanto mai complicato. Quarta posizione per il pole-man di ieri, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) in 1:31.531 a 395 millesimi, quindi troviamo la coppia di italiani composta dal suo compagno di scuderia Franco Morbidelli quinto in 1:31.584 a 448 millesimi e Andrea Dovizioso (Ducati) sesto in 1:31.607 a 471, confermando qualche passo in avanti dopo le prime due giornate di lavoro. Settimo e ottavo tempo per le due Suzuki degli spagnoli Alex Rins e Joan Mir, rispettivamente a 486 e 536 millesimi dalla prima posizione, quindi è nono l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) in 1:31.700 a 564 millesimi, mentre chiude la top ten lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 665 millesimi.

Non va oltre l’11ma posizione e conferma le difficoltà del weekend, Valentino Rossi (Yamaha). Il “Dottore” ha chiuso in 1:31.851 a 715 millesimi dalla vetta, con un T4 nel quale perde sempre troppo tempo rispetto ai rivali. Alle sue spalle Andrea Iannone (Aprilia) a 788, quindi il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 800. Si ferma in 17ma posizione Michele Pirro, wild card della Ducati, a 1.256, mentre è 19mo Jorge Lorenzo (Honda) a 1.480, che si appresta a disputare l’ultima gara della carriera nella classe regina. Ricordiamo che Francesco “Pecco” Bagnaia non può correre dopo la caduta di ieri, per cui il suo Mondiale è già concluso.

I tempi

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 322.8 1’31.136

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.295 0.159 / 0.159

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’31.445 0.309 / 0.150

4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.8 1’31.531 0.395 / 0.086

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’31.584 0.448 / 0.053

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 325.8 1’31.607 0.471 / 0.023

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.622 0.486 / 0.015

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.672 0.536 / 0.050

9 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 325.8 1’31.700 0.564 / 0.028

10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.3 1’31.801 0.665 / 0.101

11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 316.8 1’31.851 0.715 / 0.050

12 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’31.924 0.788 / 0.073

13 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 318.3 1’31.936 0.800 / 0.012

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 318.3 1’31.969 0.833 / 0.033

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 321.3 1’32.044 0.908 / 0.075

16 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 321.3 1’32.291 1.155 / 0.247

17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 322.8 1’32.392 1.256 / 0.101

18 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.3 1’32.567 1.431 / 0.175

19 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 318.3 1’32.616 1.480 / 0.049

20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.3 1’32.628 1.492 / 0.012

21 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 312.5 1’32.811 1.675 / 0.183

22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 316.8 1’32.884 1.748 / 0.073

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse