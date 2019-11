Matteo Ferrari fa la storia a Valencia: è il primo campione del mondo della MotoE

E’ italiano il primo campione del mondo della classe MotoE. Matteo Ferrari, 22enne pilota riminese, si è laureato a Valencia primo campione della neonata categoria, che ha debuttato quest’anno e in cui tutti i partecipanti gareggiano con la stessa moto, la Ego Corsa dell’italiana Energica Motors.

A Ferrari, portacolori del team faentino Trentino-Gresini, è bastato chiudere l’ultima gara al 5° posto per difendere gli 11 punti di vantaggio su Bradley Smith e portare a casa il primo titolo iridato della sua carriera.

" È una sensazione incredibile essere il primo vincitore di questa categoria. Voglio dedicare questa vittoria a mio padre, che è mancato quattro anni fa. La dedico a lui ed a mia madre. Ho creduto ogni giorno in me, nella mia squadra e devo davvero ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. [Matteo Ferrari nel dopo gara] "

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il brasiliano Eric Granado, che ha bissato il successo ottenuto in gara-1, che ha preceduto sul traguardo proprio il britannico Bradley Smith (2° in classifica piloti) e Hector Garzò. Quarto posto per il sammarinese Alex De Angelis.

Condannato a vincere per provare ad assicurarsi il sorpasso in classifica su Ferrari, Smith (ex pilota di KTM e Yamaha Tech 3 in MotoGP) le ha provate tutte per provare a vincere la gara ma si è dovuto arrendere alla straordinaria vena di Granado che ha rintuzzato tutti gli attacchi del pilota britannico ed ha vinto la gara con 4 decimi di vantaggio.

La rivincita di un talento sfortunato

Per Ferrari si tratta di una bella rivincita dopo un’esperienza nel motomondiale da dimenticare di alcuni anni fa. Campione europeo della classe Moto3 nel 2012, Ferrari ha corso per tre annate nel Mondiale Moto3 raccogliendo come miglior risultato un 9° posto in Germania nella stagione 2014. Rilanciatosi nel CIV e nell’Europeo Superstock nel 2018 ha attirato l’attenzione di Fausto Gresini che gli ha offerto una moto per correre la Coppa del Mondo MotoE, dove si è subito trovato a proprio agio aggiudicandosi il titolo iridato con due vittorie (ottenute a Misano), un terzo posto e tre quinti posti.