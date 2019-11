Moto2: Binder chiude con la terza vittoria consecutiva. Manzi ottimo quarto, Marquez a terra

Finisce anche la stagione della Moto2 con il quinto successo stagionale per Brad Binder. Il sudafricano si ritrova a soli tre punti dal campione del mondo Marc Marquez, un qualcosa di incredibile pensando che, prima di Assen, aveva ottenuto solo una quarantina di punti.

Grande passo in avanti della KTM in Moto2 nella seconda parte dell'anno. Fa quasi ridere questa cosa, dato che il marchio austriaco lascerà la categoria per concentrarsi solo su Moto3 e MotoGP.

Quinta vittoria stagionale del sudafricano, la terza consecutiva. Questo basta a Binder per chiudere secondo nel mondiale, davanti a Tom Luthi. Il costante svizzero anche oggi arriva alla piazza d'onore, dopo essere stato in testa per lunghi tratti. Ma nel finale Tom si deve arrendere allo strapotere della KTM.

Chiude il podio il buon Navarro. Altro buon risultato dello spagnolo che conferma i progressi di questa stagione. Quattro costruttori nei primi quattro posti, dato che fuori dal podio arriva una stupenda MV Agusta con Stefano Manzi. Gara strepitosa dell'italiano, che per lungo tempo sogna il podio, sino ad arrendersi all'ultimo giro.

Comunque tanti, tantissimi complimenti a Stefano e alla MV Agusta: in Qatar la moto era a cinque secondi a giro dal leader, oggi chiude a meno di un secondo dalla vittoria. Passi avanti da gigante.

Si chiude quindi la stagione della Moto2 con Alex Marquez campione del mondo che, ancora oggi, non sa bene quale categoria farà il prossimo anno. Bravissimo Fabio Di Giannantonio Rookie of the Year.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Tom Luthi va in testa, prendendosi subito qualche metro su Binder e Navaro. Quarto Martin, poi Manzi che in breve tempo si riporta subito sui primi quattro. Marquez è già settimo, davanti al trio di italiani Di Giannantonio, Marini e Bastianini.

- Il più veloce in pista è Stefano Manzi che recupera e passa Martin, risalendo sui primi tre. Martin intanto si fa superare anche da Vierge e Marquez.

- Luthi e Binder davanti prendono qualche metro, mentre Navarro è braccato da Manzi. Binder attacca il leader, ma sbaglia e i due perdono tempo. Ne approfittano quindi Navarro e Stefano che si riattaccano ai prim due. Dietro invece arriva la caduta di Marquez.

- Quinto sale Martin, davanti a Fernandez, Vierge, Di Giannantonio, Marini e Lowes, con Bastianini 12mo dietro a Pasini.

- Ultimi due giri di fuoco con i primi quattro attaccatissimi. BInder va in testa davanti a Luthi, poi Navarro e Manzi. Stefano ci prova sino all'ultimo ma il podio purtroppo non arriva. Fabio Di Giannantonio miglior rookie dell'anno.

La statistica chiave

Quattro costruttori diversi nelle prime quattro posizioni. In Moto2 non succedeva dal 2012.

La dichiarazione

Stefano MANZI: "Mi sarebbe piaciuto fare il podio in quest'ultima gara. Ho dovuto rimontare dato che nei primi giri ho combattuto con Vierge e ho perso tempo. Ho un po' l'amaro in bocca per il sorpasso di Navarro all'ultimo giro, dovevo chiudere di più la traiettoria".

Il migliore

Brad BINDER: Prima di Assen aveva fatto una quarantina di punti. Alla fine chiude a solo tre punti da Alex Marquez. Oggi guida in maniera perfetta, guardingo per tutta la prima fase, poi attacca, passa Luthi e se ne va. Chiude la stagione con tre vittorie di fila. Buon viatico per la prossima stagione.