Moto3: prima vittoria di Garcia che beffa Migno di 5 millesimi. Vietti miglior rookie dell'anno

Si chiude la stagione Moto3 con la gara pazza di Valencia. Succede di tutto sul kartodromo Ricardo Tormo, tra partenze ritardate, brutti incidenti, bandiera rossa e ultimi giri spettacolari.

Dalla Porta voleva la quarta vittoria consecutiva, cosa mai vista in Moto3. Leopard voleva portare Ramirez al secondo posto nel mondiale. Non succede nulla di tutto ciò, ma accade molto altro.

La partenza viene subito ritardata perché Canet perde olio nel giro di posizionamento e si deve rimandare tutto. Alla partenza bruttissimo incidente che coinvolge tanti piloti, tra cui Dennis Foggia, che rimane a terra in mezzo alla pista privo di coscienza. Bandiera rossa e ambulanza in pista, la notizia più importnate è che Dennis stia bene.

Quindi si riparte con la gara ridotta a 15 giri e succede di tutto. Tante cadute nelle retrovie, tra cui Dalla Porta e Arbolino, mentre davanti si crea un gruppettino di sei con Migno, Ramirez, Garcia e Suzuki scatenati a lottare per il podio. Ma da dietro la wild card Artigas recupera sul gruppo e si porta addirittura in testa.

Ultimi giri di fuoco, ma alla fine Migno e Garcia lottano per la vittoria, con quest'ultimo a spuntarla di 5 millesimi. Chiude il podio Artigas davanti a Suzuki ancora quarto.

Finisce qui la stagione della classe leggera col trionfo di Dalla Porta e Celestino Vietti miglior rookie. Come al solito dalla prossima stagione sarà tutto diverso con tantissimi nuovi protagonisti.

I 5 momenti della gara

- Non si parte in orario perché la moto di Canet perde olio nel giro di posizionamento. Aron alla fine riesce a prendere lo stesso il via dall'ultima posizione.

- Dopo 10 minuti si inizia. Al via Ramirez va in testa davanti a Suzuki, poi Migno, Salac, Arbolino e tutti gli altri, con Masia che finisce a terra. Ma al terzo giro arriva la caduta multipla in curva 11 di Foggia, Alcoba, Antonelli, Tatay e Yurchenko. Dennis è quello che ha la peggio e viene subito portato via in barella. Bandiera rossa.

- Dopo oltre 20 minuti si riparte con la griglia della qualifica, quindi Canet torna quarto. Ramirez è in testa, poi Migno, Canet, Suzuki, Garcia e Salac. Questi sei si staccano da tutto il resto del gruppo. Dietro altro brutto crash che coinvolge Lopez, McPhee, Arbolino e Dalla Porta.

- Primi sei sempre in trenino, con Artigas settimo non lontano. Ma continua ad essere il festival delle cadute con Fernandez e Binder che finiscono a terra. Artigas si attacca ai sei che quindi diventano sette.

- Clamoroso Artigas che da wild card arriva nel gruppone, si porta in testa e prova anche la fuga. Secondo è Garcia, poi Suzuki e Migno. Il gruppo si sgrana e per la vittoria sono in cinque con Salac. Gli ultimi giri sono ricchi di sorpassi e controsorpassi. Migno affronta l'ultima curva da leader ma si fa beffare da Garcia all'arrivo. Terzo Artigas da wild card.

La statistica chiave

Prima vittoria in carriera per Sergio Garcia, 13mo vincitore diverso di quest'anno, record per la Moto3. Artigas debutta e sull'asciutto porta a casa il primo podio della carriera. Migno è il primo italiano in Moto3 a finire sul podio a Valencia.

La dichiarazione

Andrea MIGNO: "Condizioni dure sin dall'inizio. Ho cercato di vincere sino all'ultima curva. Sono comunque contento per tutto il weekend per il grande weekend. Sono contento del risultato, è il modo migliore di chiudere la stagione e di salutare la squadra".

Il migliore

Xavier ARTIGAS: Con una moto non a livello delle altre Leopard, dalle retrovie recupera sui primi e si porta addirittura in testa, sgranando il gruppo. Poi nel finale gli manca quell'esperienza necessaria per regolare il gruppo, ma comunque si porta a casa il primo podio nella carriera al debutto nella categoria.

Il peggiore

Romano FENATI: Di chi sia la colpa non si sa, ma quando la pit lane si riapre per un minuto per schierarsi e tu non esci in tempo, commetti un errore a dir poco clamoroso. Romano perde una occasione clamorosa per fare un grande risultato, contando le numerosissime cadute. Aveva il passo forse di stare anche con i primi e di lottare per qualcosa di importante. Peccato.