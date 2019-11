Programma GP di Valencia

Venerdì 15 novembre

Prove libere 1 | REPORT |

Prove libere 2 | REPORT |

Sabato 16 novembre

Qualifiche ore 14:10 - Segui il LIVE

Domenica 17 novembre

Gara ore 14:00 - Segui il LIVE

Video - Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi 01:57

GP di Valencia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro

L’intero weekend del GP di Valencia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). La gara sarà trasmessa anche in diretta su TV8.

GP di Valencia in Live-Streaming

Il GP di Valencia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Lorenzo Dalla Porta campione del mondo Moto3: il talento che ha rotto un tabù che durava dal 2004 02:03

Approfondimenti

Cala il sipario sulla stagione 2019: le 5 domande prima del Gran Premio di Valencia

Lorenzo si ritira: "A Valencia l'ultimo GP. Non ho più motivazioni per provare a vincere con Honda"

Valentino Rossi su Lorenzo: "Venga in Yamaha per fare il collaudatore, sarebbe molto utile"

Marquez: "Col ritiro di Lorenzo vedo mio fratello Alex pronto a sostituirlo"

Dinastia Marquez, dopo Marc il trionfo di Alex: i fratelli che in 10 anni hanno vinto 10 mondiali

GP di Valencia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 17 novembre, Circuito Ricardo Tormo

Precedente GP: Malesia | REPORT |