Quartararo conquista l'ultima pole della stagione! Secondo Marquez, Rossi solo 12mo

C'è sempre lui davanti a tutti in qualifica. Fabio Quartararo si conferma il migliore del lotto nelle prove ufficiali e a Valencia conquista l'ultima pole position della stagione. Dopo un venerdi da leader assoluto, El Diablo è in gran forma e anche in qualifica ottiene il miglior tempo.

Nell'ultima gara della stagione il pilota del team Petronas prova a portarsi a casa la prima vittoria in carriera. Se la dovrà vedere con il solito Marc Marquez, vicinissimo a Quartararo in qualifica. Il Cabroncito domani partirà secondo e ha il ritmo per poter fare gara di testa. Potrebbe essere lotta a due per la vittoria, con Maverick Viñales subito dietro.

In verità Top Gun un po' delude oggi. Ci aspettavamo Maverick un po' più avanti in classifica, invece l'alfiere del team Yamaha viene battuto anche dal buon Jack Miller che conquista ancora una volta la prima fila. Nulla di preoccupante per Viñales, che domani potrà stare al passo dei due favoriti.

Buona qualifica di Morbidelli quinto, davanti a Dovizioso. Gli italiani in questo sabato non rubano l'occhio ed è Franco il migliore dei nostri. Male invece Valentino Rossi e Iannone. Il Dottore è ultimo nel Q2, sempre in difficoltà in ogni giro. Ancora peggio va ad Andrea, nelle retrovie nel Q1. Purtroppo Petrucci non da cenni di vita ed è decimo, mentre Bagnaia cade nelle Fp3 ed è unfit per correre. Gran finale domani alle 14.

I 5 momenti della qualifica

- FP4 con la solita lotta tra Viñales, Quartararo e Marquez. La spunta Maverick nel finale, mentre il Cabroncito cade nelle ultime fasi.

- Q1 molto combattuto. Rins è il favorito e si conferma alla grande, piazzando il miglior tempo.

- Per il secondo posto è grande bagarre. Zarco, i fratelli Espargarò, Pirro e Lorenzo sono molto vicini. A spuntarla è ancora Pol che batte Johann di un soffio e si qualifica per la Q2.

- Viñales parte bene in Q2, ma Quartararo e Miller lo battono. Male invece Dovizioso e Rossi, sempre nelle retrovie.

- Nel finale Quartararo si migliora per ben due volte e va in pole position. Bravo Marquez a scalare la classifica e salire secondo davanti a Miller che batte Viñales. Quinto Morbidelli, poi Dovizioso. Male Rossi, solo 12mo.

La statistica chiave

Sono ben sei le pole position di questa stagione per Fabio Quartararo. Sono nove le pole della Yamaha in questo 2019.

La dichiarazione

Marc MARQUEZ: "Sono contento perché sono più vicino di quanto pensassi a Quartararo. Siamo li in prima fila, il nostro obiettivo".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Fabio QUARTARARO: Ormai non è più una sorpresa. Questo weekend ha praticamente dominato sin dalle prime libere. Oggi va in pole, anche se Marquez e Miller sono vicinissimi. Arriverà finalmente il primo successo meritato?

Il peggiore

Andrea IANNONE : Dopo la bella prestazione di Phillip Island ci si aspettava qualche miglioramento nelle sue prestazioni. Invece l'Australia sembra sia stata solo una eccezione, Ianna rimane sempre tristemente nelle retrovie, lontano dal compagno di squadra e dietro anche a Lecuona.