Quartararo incontenibile nelle FP3, Rossi quarto e nel Q2 dopo le due cadute di venerdì

Fabio Quartararo continua a martellare sul circuito intitolato a Ricardo Tormo e stampa il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese, già capace di giganteggiare nei primi due turni andati in scena nella giornata di ieri, ha siglato un perentorio 1:30.232 e ha nettamente battuto tutta la concorrenza: il centauro della Yamaha del Team Petronas è indubbiamente il candidato numero 1 alla pole-position (le qualifiche scatteranno alle ore 14.10), le sue doti sul giro secco sono formidabili e non sarà semplice batterlo nella lotta per la partenza al palo.

Il miglior rookie dell’anno si è scatenato proprio negli ultimi minuti della sessione riuscendo a precedere Marc Marquez di 0.224. Il Campione del Mondo, in sella alla Honda, ha messo in mostra un ottimo passo e sicuramente battaglierà per la pole e per la vittoria nella gara di domani in modo da stabilire nuovi record (ha ancora un obiettivo in questa stagione trionfale, ovvero vincere il Mondiale per team ma avrà bisogno anche dei punti di Jorge Lorenzo per battere la Ducati ufficiali). Valentino Rossi ha reagito brillantemente alle due cadute di ieri e oggi è sempre rimasto nella posizioni di vertice prima di piazzare una zampata che gli ha permesso di issarsi al quarto posto a 0.398 da Quartararo. Il Dottore sembra avere le carte in regola per puntare a una posizione importante e oggi è riuscito ad avere la meglio nei confronti di due compagni di marca ovvero Franco Morbidelli (quinto a 0.491 con la Yamaha Petronas) e Maverick Vinales (sesto a 0.503 con la Yamaha ufficiale).

La migliore Ducati è invece quella di Jack Miller che si sta rivelando davvero velocissimo a Valencia, l’australiano è ottimo terzo a 0.311 dal leader in sella alla sua Pramac e ha distaccato di oltre tre decimi le Ducati ufficiali di Danilo Petrucci (settimo a 0.615) e Andrea Dovizioso (ottavo a 0.619) che sembrano avere delle criticità su questo tracciato. Tutti i piloti citati, insieme a Johann Mir (nono) e Cal Crutchlow (decimo), hanno migliorato i propri tempi rispetto a ieri e accedono direttamente al Q2. Dovranno passare dal Q1, tra gli altri, lo spagnolo Alex Rins (dodicesimo con la Suzuki), l’iberico Jorge Lorenzo (14esimo con la Honda, giovedì ha annunciato il ritiro), Andrea Iannone (15esimo con l’Aprilia), Michele Pirro (16esimo con la Ducati) e Francesco Bagnaia (21esimo, il ducatista è caduto in curva 1 nella fase conclusiva del turno).