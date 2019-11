Valentino Rossi: "Stagione difficile ma l’obiettivo è chiudere a podio a Valencia"

Inutile nascondersi dietro a un dito, Valentino Rossi non può essere soddisfatto del suo 2019. Zero vittorie, due secondi posti e per diversi mesi terza Yamaha al traguardo nel lotto di moto della casa di Iwata. Il 40enne fuoriclasse di Tavullia però si sforza di vedere la luce in fondo al tunnel e si auspica di risalire sul podio.

" È arrivato il GP finale del 2019. Non è stata una stagione facile ma nelle ultime gare siamo migliorati. In Malesia abbiamo fatto una buona gara e proveremo a fare lo stesso a Valencia, vogliamo provare a salire sul podio. Dopo l'ultimo Gran Premio ci saranno due prove, una a Valencia e una a Jerez. Queste saranno settimane molto importanti. Faremo del nostro meglio!". "

