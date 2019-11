Valentino Rossi su Lorenzo: "Venga in Yamaha per fare il collaudatore, sarebbe molto utile"

" E’ un grande peccato, perché perdiamo un grandissimo pilota, ma ognuno ha il suo orologio naturale. Ho passato tanti momenti belli, ma anche brutti con Lorenzo. E’ stato un grande compagno di squadra! "

Sono queste le parole di Valentino Rossi, poco dopo l’annuncio del ritiro a 32 anni del pilota spagnolo Jorge Lorenzo, attualmente in forza alla Honda nella classe regina. Il maiorchino, cinque titoli mondiali in bacheca e grande rivale del “46”, ha deciso di dire basta, gravato dai problemi fisici, per gli infortuni patiti nell’ultimo periodo, e non più in grado di esprimere il meglio di sé. Un’uscita di scena che, come è logico, ha colpito tutti e Valentino non fa eccezione in questo. Ecco che, il “Dottore”, intervistato da Tuttosport, una proposta all’iberico vorrebbe farla:

" Mi piacerebbe molto avere Lorenzo come test rider, perché è uno molto veloce e ci potrebbe dare una grande mano con la M1. Adesso glielo proviamo a dire, ma il problema è che vuole soldi e per la Yamaha è un po’ dura… "

Si tratterebbe in questo caso di un percorso simile a quello fatto da Daniel Pedrosa, altro grande pilota di questi anni di MotoGP, ritiratosi l’anno scorso e da questa stagione collaudatore della KTM. Lorenzo potrebbe optare per una scelta del genere, provando una moto che lo ha sempre esaltato per le sue qualità di guida? Bisognerà attendere e capire se Jorge saprà adattarsi a un ruolo diverso.

