Honda annuncia il rinnovo di Marc Marquez fino al 2024: "Sono molto orgoglioso"

Marc Marquez e Honda sempre insieme. Il sei volte campione del mondo della MotoGP è arrivato nel team giapponese nel 2013, quando aveva 20 anni, e ci rimarrà fino al 2024, dopo il quarto rinnovo della sua carriera. Nelle sette stagioni vissute in HRC, Marquez ha vinto sei volte il campionato del mondo, quattro volte negli ultimi quattro anni, mancando il titolo sono nel 2015. Un legame, quello che non Honda che divente sempre più stretto, visto che quest'anno Marc avrà al suo fianco il fratello Alex, campione del mondo in Moto2.

Marquez: "Orgoglioso di rimanere per altri quattro anni"

" Sono molto orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con la Honda per i prossimi quattro anni. Mi ha dato l'opportunità di arrivare in MotoGP con una moto ufficiale nel 2013. Fin dal primo anno abbiamo raggiunto il successo insieme e sono molto felice di poter continuare con questa famiglia. Ho fiducia nella HRC e il nostro obiettivo è continuare questa partnership di successo "

Nomura (Presidente HRC): "Vogliamo continuare a vincere insieme"

" Siamo lieti di annunciare che, dopo la fine della stagione in corso, Marc rimarrà nella famiglia Honda per altri quattro anni. Abbiamo iniziato a parlare alcuni mesi fa, perché volevamo continuare a vincere insieme. Con lui abbiamo vinto sei titoli in sette anni in MotoGP. E' un campione unico, che merita un contratto unico. Sono molto fiducioso su questa collaborazione e auguro a tutti i soggetti coinvolti di continuare a vincere "