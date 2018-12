Il 4 febbraio la presentazione della nuova Yamaha M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales

Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e Jorge Lorenzo, la Ducati ha optato per il 18 gennaio per presentare al mondo la nuova Desmosedici. La Yamaha, invece, ha deciso di attendere qualche giorno in più. Sarà, infatti, il 4 febbraio la data nella quale sarà svelata la nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Viñales.

Una decisione che stupisce per due aspetti. In primo luogo perchè è stata fissata la presentazione appena due giorni prima del via dei test di Sepang, in Malesia, sia perchè significa che ad Iwata i lavori andranno per le lunghe. E questo, oggettivamente, potrebbe non essere una cattiva notizia per i due piloti. La casa madre nipponica, dopo due anni che dire negativi è davvero dire poco, evidentemente vuole fare le cose con calma e studiare nei minimi dettagli ogni possibile aspetto della nuova moto, visti i numerosi problemi riscontrati nelle passate annate. Valentino Rossi e Maverick Viñales attendono dunque il 4 febbraio con grande curiosità, perchè sarà il primo vero e proprio giorno con la nuova moto svelata. Anche se, per loro, sarà decisamente più importante quanto avverrà due giorni dopo, ovvero constatare come sarà il primo impatto con la pista di Sepang, per capire se, finalmente, gli atavici problemi di elettronica e motore, saranno stati risolti. Il Mondiale MotoGP 2019, dopotutto, inizierà in quel preciso momento.

