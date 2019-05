Il Gran Premio di Gran Bretagna si correrà a Silverstone fino al 2021

L’annuncio era atteso da tempo e quest’oggi è finalmente arrivato: il Gran Premio di Gran Bretagna, valevole per il Motomondiale, si disputerà sulla pista di Silverstone fino al 2021. La pista ospiterà sicuramente le prossime tre edizioni della tappa britannica del massimo campionato motociclistico al mondo, confermandosi così uno degli appuntamenti con più tradizione dell’intero calendario. Oltre al rinnovo contrattuale, è stato annunciato anche un lavoro di riasfaltatura del tracciato previsto per fine giungo, dopo che l’ultima edizione del GP britannico è stata cancellata per la mancanza di un drenaggio sufficiente della pioggia che ha bagnato l’asfalto di Silverstone durante il weekend di gara. “L’estensione del contratto a Silverstone è un segno della fiducia che abbiamo verso il circuito; è una delle più storiche del calendario e ci siamo spesi per far si che il GP abbia un futuro di successo”, afferma Carmelo Ezpeleta, Amministratore delegato di Dorna Sports. L’accordo tra le parti è stato raggiunto dopo una lunga trattativa in cui gli organizzatori di Silverstone hanno dovuto garantire un rifacimento totale dell’asfalto del tracciato, divenuto pericoloso per le moto da corsa nel corso degli anni a causa del passaggio delle macchine di Formula 1. Stuart Pringle, Amministratore delegato di Silverstone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al raggiungimento dell’accordo con Dorna: “Arrivare a questo punto ha richiesto molto lavoro, ma in tutto questo ci siamo concentrati per assicurarci di prendere le decisioni giuste. Abbiamo una società di fama mondiale che lavora sulla superficie della pista. L’estensione del contratto MotoGP è un’ottima notizia per tutti noi”.