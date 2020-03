Per il momento la Dorna e la FIM non hanno dubbi, il campionato di MotoGP 2020 prenderà il via il 5 aprile sul tracciato di Austin, Texas. È questo ciò che trapela leggendo il nuovo calendario aggiornato del motomondiale. Il cambiamento più importante riguarda, indubbiamente, lo slittamento del GP di Thailandia dal 19 aprile al 4 ottobre.

Uno spostamento necessario a causa del rinvio a causa dell’emergenza Coronavirus, che giorno dopo giorno sta diventando una problematica di tipo globale. Per permettere il reintegro di questo Gran Premio nel trittico asiatico, FIM e Dorna hanno deciso di anticipare di una settimana il GP di Aragon, che si correrà il 27 settembre.

Invariato il resto del programma anche se il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nelle prossime settimane.

Il calendario aggiornato