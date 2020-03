Il nuovo calendario della MotoGP: start a Jerez il 3 maggio, il GP di Valencia slitta al 29 novembre

Nuovo rinvio e il calendario vede una nuova modifica. Il GP di Argentina si disputerà il 22 novembre, e non più in aprile, e quello di Valencia, che comunque concluderà la stagione, si correrà il 29 novebre. Dorna e FIM devono mettere di nuovo mani ai calendari visto l'emergenza coronavirus che sta facendo scombinare i piani di tutto il mondo: mondo dello sport compreso.

A questo punto il primo GP del Mondiale potrebbe essere quello di Jerez, in Spagna, del prossimo 3 maggio. Resta però tutto in sospeso, visto l'accrescere dei casi proprio in Spagna in queste ultime ore.

Calendario provvisorio

Data GP 3 maggio GP Jerez (Spagna) 17 maggio GP Le Mans (Francia) 31 maggio GP Mugello (Italia) 7 giugno GP Barcellona (Catalunya) 21 giugno GP Sachsenring (Germania) 28 giugno GP Assen (Paesi Bassi) 12 luglio GP KymiRing (Finlandia) 9 agosto GP Brno (Repubblica Ceca) 16 agosto GP Red Bull Ring-Spielberg (Austria) 30 agosto GP Silverstone (Gran Bretagna) 13 settembre GP Misano (San Marino) 27 settembre GP Aragón (Aragón) 4 ottobre GP Buriram (Thailandia) 18 ottobre GP Motegi (Giappone) 25 ottobre GP Philip Island (Australia) 1° novembre GP Sepang (Malesia) 15 novembre GP Austin (Texas) 22 novembre GP Termas de Río Hondo (Argentina) 29 novembre GP Comunitat Valenciana (Valencia)

Invariato il resto del programma, anche se il calendario potrebbe essere soggetto nuovamente a variazioni nelle prossime settimane.