VOTO 10 alla perfezione assoluta di Marc Marquez

Marc MarquezGetty Images

18 podi in 19 gare, 12 vittorie portate a casa. 420 punti totali. Un solo zero in classifica, tra l'altro nella sua pista preferita di Austin. Gare dominate in lungo e in largo, le pochissime sconfitte sono arrivate praticamente al fotofinish, contro Dovizioso e Rins e festeggiate dai rivali con lo stesso trasporto con cui un calciatore esulta per un gol all'ultimo minuto in un derby. Che dire: il Cabroncito sta battendo tutti i record, è arrivato l'ottavo titolo della carriera, l'aggancio a Valentino Rossi è nel mirino. Ci si chiede la grande domanda: chi può fermarlo? L'impressione è che nonostante quest'anno la Honda non sia stata la migliore moto del circus, l'alfiere di Cervera ha stravinto, lasciando agli altri le briciole. E la Honda per blindarlo e tenerselo stretto è pronto ad affiancargli anche il fratellino Alex Marquez, fresco campione del mondo Moto2. D'altronde cosa non si fa per tenersi la gallina dalle uova d'oro della MotoGP?

L’impressionante strapotere di Marquez: ha portato da solo il 98,6% dei punti alla Honda

Costruttori Team Marc MARQUEZ 420 punti su 426 (98,6%) 420 punti su 458 (91,7%) Alex RINS 205 punti su 234 (87,6%) 205 punti su 301 (68,1%) Andrea DOVIZIOSO 269 punti su 318 (84,5%) 269 punti su 445 (60,4%) Maverick VINALES 211 punti su 321 (65,7%) 211 punti su 385 (54,8%) Fabio QUARTARARO 192 punti su 321 (59,8%) 192 punti su 307 (62,5%)

Video - Otto volte campione del mondo: la classe di Marc Marquez in numeri 00:58

VOTO 9 all'exploit di Lorenzo Dalla Porta in Moto3

Facciamo un piccolo strappo alla regola parlando del mitico Lorenzo Dalla Porta che rilancia l'Italia nella classe leggera. Nessun italiano aveva mai vinto in Moto3, mentre contando la 125 il titolo mancava dal 2004 con Dovizioso. Grandissima stagione di Lorenzo che, combatte nella prima parte di stagione contro Canet per poi cambiare marcia e nel finale prendere il largo a suon di vittorie. Personaggio non appariscente, ma estremamente veloce e costante. Ora il passaggio in Moto2. Speriamo possa continuare a fare bene anche in futuro.

Video - Lorenzo Dalla Porta campione del mondo Moto3: il talento che ha rotto un tabù che durava dal 2004 02:03

VOTO 8 a "El Diablo" Fabio Quartararo, il futuro antagonista di Marquez?

Fabio QuartararoGetty Images

Alzi la mano chi ha pensato a qualche buon risultato del Diablo in MotoGP, dopo quattro anni tra Moto2 e Moto3 dove aveva ottenuto solo tre secondi posti e una vittoria. Si parla un gran bene di lui da una vita, Honda cambiò i regolamenti per farlo debuttare nel motomondiale a 15 anni in quanto sicuri di avere tra le mani un futuro campione. Promesse mai mantenute, sino a quest'anno. 2019 magico per il francese, autore di sei podi e sette pole, lasciando in ombra gente del calibro di Rossi e Viñales, mettendo quasi in ridicolo il buon Franco Morbidelli. Velocissimo sin dalle libere, ottimo in qualifica, in gara ha qualcosa su cui lavorare. Ma le basi sono buone, forse è lui l'unico che può avere i mezzi per stare al passo col Cabroncito. Bisogna dargli una moto all'altezza e ci divertiremo.

VOTO 7 alla Suzuki finalmente competitiva con Alex Rins

Alex Rins esulta per la vittoria contro Silverstone, MotoGP, Getty ImagesGetty Images

Insieme al buon Quartararo è lui che ruba la scena, riportando la Suzuki alla vittoria per ben due volte (un traguardo che la casa di Hamamatsu non tagliava dal 2000, quando Kenny Roberts jr vinse il titolo iridato nella classe 500). Fantastico trionfo ad Austin, incredibile successo al fotofinish a Silverstone. Per larghi tratti lotta per il terzo posto nella generale, venendo battuto nel finale da Viñales. Serve un motore migliore alla Suzuki, se dovesse arrivare abbiamo un altro grande pretendente al successo.

VOTO 6 a Maverick Viñales e Andrea Dovizioso

Dovizioso - GP Austria 2019 - Getty ImagesEurosport

Stagione sufficiente con l'amaro in bocca per entrambi. Il Dovi per la terza volta di fila è vice campione del mondo. Due vittorie in stagione, quella inaugurale del Qatar e quella stratosferica di Spielberg. Record di punti per lui in carriera, il problema è Marc Marquez è semplicemente di un altro pianeta. Doveva essere l'anno buono per il mondiale, invece si ritrova distante oltre 150 punti dal Cabroncito. Troppi.

Monster Energy Yamaha's Spanish rider Maverick Vinales takes a corner during the MotoGP-class Malaysian Grand PrixGetty Images

Discorso un po' diverso per Maverick Viñales. Top Gun parte malissimo fino ad Assen, dove a sorpresa si rilancia. Anche per lui sono due le vittorie in stagione, diversi podi e il terzo posto nella generale. Il problema è una M1 non sempre all'altezza, ma soprattutto il fatto che spesso Quartararo lo batte in molte occasioni con una moto meno competitiva. Deve migliorare sicuramente in partenza e poi cercare di correre sempre al 100% dal primo all'ultimo giro, senza cali di prestazione.

VOTO 5 ai proclami di Ducati e Domenicali ad inizio anno...

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati, Getty ImagesGetty Images

Doveva essere l'anno del ritorno al mondiale che manca da Casey Stoner 2007, invece Marquez da solo fa vincere l'HRC, mentre la Desmosedici porta a casa solo tre vittorie e sembra aver perso lo strapotere del suo motore in rettilineo. A rileggere i proclami di inizio stagione di Claudio Domenicali fanno quasi sorridere, come la gestione Petrucci-Lorenzo nella fase centrale della stagione che ha certamente danneggiato il box interno.

" Ducati è orgogliosa dell'ingegnosità ingegneristica italiana e della sua capacità di innovare. Molte persone hanno dichiarato le scorse settimane che stavamo imbrogliando ... speriamo che ora facciano silenzio e che cerchino di batterci in pista. "

Questa è la frase dell'amministratore delegato della casa di Borgo Panigale dopo il successo di Dovizioso in Qatar e le polemiche per il forcellone dichiarato regolare dalla Direzione Gara ma che tante polemiche aveva scatenato. Inutile dire che gli avversari hanno battuto in pista decine di volte la Ducati. Col senno di poi forse era meglio mantenere un profilo un poì più basso...

Il paradosso, migliore stagione per Dovizioso ma meno vittorie dal 2016 per Ducati

DUCATI (Vittorie, podi, punti) HONDA (vittorie, podi, punti) YAMAHA (vittorie e podi) 2017 6 v, 15 podi, 310 punti 9 v, 18 podi, 357 punti 4 v, 17 podi, 321 punti 2018 7 v, 14 podi, 335 punti 10 v, 16 podi, 375 punti 1 v, 12 podi, 281 punti 2019 3 v, 17 podi, 318 punti 12 v, 21 podi, 426 punti 2 v, 16 podi, 321 punti

VOTO 4 agli alti e bassi di Danilo Petrucci

Danilo Petrucci, Ducati 2019LaPresse

Difficile valutare la stagione del Petrux, sempre sotto osservazione. Aveva iniziato l'anno non bene, per poi prendere il ritmo e decollare, fino allo straordinario successo del Mugello. L'estate e il prolungamento di contratto nel team ufficiale però, paradossalmente, hanno fatto male a Danilo, che semplicemente non è più riuscito ad andare forte. Doveva lottare per il podio nella generale, finisce addirittura sesto, col titolo mondiale team che va all'HRC con un solo pilota in lotta. Già dai test deve dare risposte, il rischio è che il mercato piloti si apra molto prima di Brno.

VOTO 3 a Valentino Rossi e alla sua peggiore stagione in carriera

Valentino Rossi - GP Valencia 2019Getty Images

Quale scusante trovare per la stagione di Valentino Rossi? Negli ultimi anni abbiamo sempre detto di una M1 in grande crisi, una moto che faceva fatica a trovare il grip con le gomme. Questi problemi li avevano tutti i piloti, che infatti navigavano sempre nelle retrovie insieme al Dottore. Nel 2019 però la musica è stato diversa: Maverick Viñales ha vinto due gare ed è finito terzo nella generale, Quartararo ha stupito il mondo intero con 7 podi e sei pole. Rossi invece chiude questo pessimo 2019 con solo due podi e tante difficoltà.

Sono 46 gare che non vince, ma soprattutto non sembra più essere in grado di ritrovare lo spirito di rivalsa di un tempo. E così siamo di fronte alla sua peggiore stagione di sempre in Yamaha, non della carriera in termini di risultati, anche se la Ducati che ha guidato non era certo forte quanto la Yamaha attuale, per cui questa può essere considerata la sua peggiore annata di sempre. Il cambio di capotecnico (da Galbusera a Munoz) è l'ultima mossa disperata, se non dovesse accadere la magia è giunta l'ora del ritiro per Vale. Dopo Pedrosa e Lorenzo, sarebbe veramente la fine di un'era.

Valentino Rossi in 500/MotoGP, solo nel biennio in Ducati ha totalizzato meno punti che nel 2019

Annata Vittorie Podi Punti 2000 2 10 209 2001 11 13 325 2002 11 15 355 2003 9 16 357 2004 9 12 304 2005 11 15 367 2006 5 10 247 2007 4 10 241 2008 8 14 373 2009 6 13 306 2010 2 9 233 2011 0 1 139 2012 0 2 163 2013 1 5 237 2014 2 11 295 2015 4 14 325 2016 2 6 249 2017 1 6 208 2018 0 5 198 2019 0 2 174

VOTO 2 alla stagione anonima di Andrea Iannone

Andrea Iannone - Aprilia 2019Getty Images

Solo tre top ten per Iannone, con il miglior risultato di Phillip Island. Troppo poco per l'italiano che ha deciso di lasciare la Suzuki per affrontare la sfida Aprilia con ben altre aspettative. Invece poco va per il verso giusto e così la squadra italiana decide di cambiare completamente la moto per il 2020. Speriamo che la rivoluzione dia i frutti sperati.

Voto 1 al disastroso 2019 di Jorge Lorenzo

Jorge LorenzoGetty Images

Brutto parlar male di un rider che qualche ora fa ha dato l'addio alla MotoGP, ma purtroppo il bilancio è veramente desolante. Un campione assoluto, uno dei fuoriclasse più cristallino della MotoGP moderna. Bisogna però ammettere che la stagione del maiorchino, per diversi motivi, è assolutamente insufficiente. Tra cadute, infortuni, morale a terra e scarso feeling su una moto che, Marquez a parte, è un rebus per tutti, lo spagnolo chiude il 2019 con solo 28 punti totali. Sembra una barzelletta, ma il cinque volte campione del mondo non arriva mai in top ten. Il peggior epilogo per un cinque volte campione del mondo. Un vero peccato.

Video - Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi 01:57

VOTO 0 al binomio KTM-Zarco

Johann ZarcoGetty Images

Le premesse a dirla tutta non erano altissime, anche perché si sapeva che la moto austriaca non aveva il passo per stare con i migliori. Zarco ci prova, non trova mai il feeling giusto. E così mentre Pol si affaccia spesso nei dieci, il francese fatica ad arrivare a punti e si demoralizza, spegnendosi pian piano. L'estate diventa un turbinio di dichiarazioni e frecciatine (clamoroso lo sfogo "Siamo una me**a nel telaio e una me**a nel controllo della potenza" dopo il disastroso weekend di Jerez) sino ad arrivare alla separazione a fine anno. Ma KTM non ci sta e decide di interrompere la collaborazione con Johann subito, lasciando a piedi il francese. Un amore mai sbocciato tra i due, con Zarco che ora ha perso anche il treno della classe regina, nonostante queste gare al posto di Nakagami abbia fatto vedere un potenziale interessante con la Honda RC213V del team LCR. Incredibile pensare che meno di due anni fa Zarco era in rampa di lancio per diventare il nuovo fenomeno della categoria, e nel 2019 si ritroverà quasi certamente a ripartire dalla Moto2...

