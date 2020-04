Il team Petronas annuncia: "Jorge Lorenzo vuole correre con noi nel 2021"

" Sappiamo bene che Jorge Lorenzo vuole venire a correre nel team Yamaha Petronas nel 2021 "

Si aprono con queste succose parole l’intervista di Razlan Razali, responsabile del team per quanto riguarda MotoGP, Moto2 e Moto3, oltre ad essere il direttore del circuito di Sepang. In poche parole, quindi, una figura di spicco all’interno del sodalizio e non solo. Razali a Marca.com ha confermato le indiscrezioni che trapelavano ormai da diverso tempo: a Jorge Lorenzo è tornata, eccome, la voglia di correre nella classe regina.

Dopo la dolorosa (in fatto di acciacchi) parentesi in Ducati e quella amara in Honda, dopo la quale aveva annunciato il ritiro, il maiorchino sembra proprio volere tornare sui suoi passi. In primo luogo ha iniziato a svolgere l’importante lavoro come tester della Yamaha, quindi ora penserebbe in maniera concreta ad un ritorno in MotoGP, proprio nel team Yamaha SIC Petronas, possibilmente al fianco di Valentino Rossi, a sua volta pronto a scendere dal team Movistar. Sarà davvero così? La grande coppia andrà a ricomporsi?

" Come detto sappiamo delle intenzioni di Jorge Lorenzo, e anche del Dottore, ma non è ancora deciso nulla. Non sappiamo se potrebbe essere la scelta ideale. Solitamente vogliamo puntare su piloti giovani e di talento. Ad essere sincero abbiamo già diverse opzioni in mente, tra le quali Xavi Vierge, per cui ogni discorso al momento è assolutamente prematuro "

Una notizia che scuote in maniera pesante il mondo della classe regina che prova a capire come sarà delineata nel 2021. Anche perchè il presente, assomiglia molto ad una tabula rasa. Non si può correre per colpa del coronavirus e il campionato sembra davvero a forte rischio.

" Lo scenario peggiore è che non ci sarà alcuna gara quest’anno. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione perché abbiamo una nuova moto che ha tutte le specifiche della ufficiale, proprio come quelle che hanno a disposizione Valentino Rossi e Maverick Vinales "

La punta di diamante sarà, ovviamente, Fabio Quartararo:

" Ha svolto degli ottimi test, quindi sapevamo che avremmo avuto l’opportunità di lottare per diventare campioni nel 2020. Confidiamo che Fabio possa centrare diverse vittorie in questa annata, sempre che si riuscirà a correre. Non ho idea di quanti weekend potremo disputare, non so se saranno 18, oppure 10, o 13, ma ad ogni modo sarà comunque un Mondiale "

Sul fronte Franco Morbidelli, invece?

" Onestamente per la MotoGP ci sono alcuni piloti che stiamo guardando in questo momento, tra i quali proprio il pilota romano. Se farà bene quest’anno, lo terremo in considerazione per il prossimo. Altrimenti potremmo inserire Xavi Vierge dal nostro team di Moto2. Se ci darà dimostrazioni importanti, lo spagnolo sarà pronto per il nostro team MotoGP nel 2021. Ad ogni modo abbiamo anche altri due o tre piloti della classe mediana nei nostri radar "

