Joan Mir non recupera per Silverstone: la Suzuki lo sostituisce con Sylvain Guintoli

Joan Mir non rientrerà in occasione del GP di Gran Bretagna, 12a tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà sul circuito di Silverstone. L’alfiere della Suzuki non ha ancora recuperato dalle conseguenze dell’incidente avuto durante i test collettivi a Brno, dove aveva rimediato una contusione polmonare.

Il pilota, d’accordo con la squadra con l’equipe medica dell’Ospedale Dexeus di Barcellona, ha alzato bandiera bianca e ora cercherà di recuperare per l’appuntamento di Misano in programma il prossimo 15 settembre.

" Alla fine non sono in grado di correre a Silverstone ed è un vero peccato, ma è cosi che vanno le cose e la priorità devo darla alla mia salute. Dopo l’incidente ho passato diverse settimane a riposare, prima in ospedale e poi a casa. Ho iniziato a camminare, ma dopo gli esami sembra che io non sia ancora al 100%, quindi i medici hanno deciso che sia meglio continuare con la mia riabilitazione. Inizierò a fare un po’ di allenamento in modo da poter arrivare arrivare alla prossima gara in una migliore forma fisica e senza correre troppi rischi "

A sostituirlo ci sarà l’esperto collaudatore Sylvain Guintoli che si è cimentato nei test del nuovo KymiRing dove il prossimo anno si correrà il GP di Finlandia.