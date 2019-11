Johann Zarco correrà anche la prossima stagione in MotoGP. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il pilota francese scenderà in pista nel 2020 con la Ducati del team Avintia.

Un cambio di rotta per Zarco, che nei giorni precedenti sembrava aver chiuso tutte le possibilità di un suo approdo nel team gestito dal Ruben Xaus, definendolo poco competitivo. Il francese sembrava indirizzato ad un ritorno in Moto2 con Marc VdS Racing, ma alla fine è arrivata questa decisione, convinto anche dal forte interesse di Gigi Dall’Igna e Paolo Ciabatti, che hanno spinto molto per l’ingaggio dell’ex pilota Honda e hanno anche promesso ad Avantia un trattamento migliore.

Zarco è rientrato in Francia per effettuare una risonanza magnetica alla caviglia sinistra dopo l’incredibile scontro con la KTM di Iker Lecuona nell’ultimo GP a Valencia. Ruben Xaus ha parlato proprio dell’ingaggio del francese, facendo riferimento anche alle dichiarazioni fatte poche giorni fa dal transalpino:

" A me quelle dichiarazioni di Johann non fanno effetto, sono stato pilota anche io e so come in certi momenti la frustrazione possa farti parlare troppo. Stiamo lavorando per irrobustire la nostra struttura, ora non siamo più un team clienti ma satellite e se l’operazione andrà in porto, con Zarco potremmo toglierci belle soddisfazioni. "

Zarco prenderà il posto di Karel Abraham già dai test della prossima settimana. Soddisfazione anche da parte del capo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, che aveva assicurato al francese e a Claude Michy, promoter del GP di Francia, un posto nella griglia di partenza del prossimo anno.