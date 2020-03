Jorge Lorenzo avrà una wild card per il GP di Catalogna: gareggerà con la Yamaha

La notizia era già nell’aria da qualche tempo e oggi è arrivata la conferma ufficiale dal sito ufficiale della MotoGP: Il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo avrà una wild card nel prossimo GP di Catalogna sul circuito del Montmeló (Spagna), programmato nel weekend del 5-7 giugno. Il maiorchino, dopo aver annunciato il proprio ritiro nel 2019 al termine di una stagione molto complicata con la Honda, ha deciso di accettare l’offerta della Yamaha e di far ritorno a Iwata, con il team grazie a cui aveva ottenuto il suo ultimo titolo nel 2015.

Nelle vesti di collaudatore, Jorge ha portato a termine i test a Sepang e ora si prepara a tornare in sella per una fine settimana agonistico a tutti gli effetti, su una pista che l’ha visto cinque volte vincitore nella classe regina. “Dopo alcune settimane di riflessione, ieri ho deciso di gareggiare in Catalogna. Non vedo davvero l’ora e ci vedremo tutti lì“, le parole di Lorenzo.

giandomenico.tiseo@oasport.it