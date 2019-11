Una notizia inattesa ha scosso nella mattinata il paddock del motomondiale. Questo pomeriggio alle ore 15.00, Jorge Lorenzo ha convocato una conferenza stampa straordinaria a Valencia – teatro dell’ultima gara del Mondiale MotoGP 2019 – a cui parteciperà anche il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta.

L’ipotesi più probabile è che il 32enne cinque volte campione del mondo maiorchino, annunci il proprio ritiro. Una notizia che circola da mesi ma che Lorenzo ha sempre respinto al mittente, nonostante i negativi risultati ottenuti in sella alla Honda ufficiale in questa annata dove ha toccato più volte il fondo e ha collezionato cadute e piazzamenti inusuali per un pilota col suo talento e il suo potenziale. Zero vittorie, zero podi e nemmeno una gara chiusa nella top 10: Lorenzo in quest’annata ha racimolato la miseria di 25 punti in 18 gare e ha anche dovuto saltare 4 GP (Olanda, Germania, Repubblica Ceca e Austria) della frattura della sesta vertebra dorsale rimediata nelle prove libere della tappa di Assen.

Ritiro o anno sabbatico?

Se il maiorchino decidesse di fermarsi, non avrebbe altre selle disponibili in classe regina per il prossimo anno. E invece che ritirarsi potrebbe anche optare per un anno sabbatico, una cosa accaduta in passato anche a Max Biaggi, che dopo 12 mesi di pausa si riciclò in SBK dove in 6 stagioni vinse due titoli mondiali con Aprilia. Lorenzo potrebbe scegliere di prendersi un anno sabbatico, per poi cercare un ingaggio in MotoGP nel 2021.