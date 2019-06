Il Gran Premio di Barcellona va in archivio con il quarto successo stagionale di Marc Marquez. Una vittoria fondamentale in ottica mondiale, ma soprattutto prosegue il momento incredibile dello spagnolo che negli ultimi 15 GP, (contando anche la fine del 2018) quando è giunto al traguardo, è arrivato o primo o secondo.

MARC MARQUEZ, IL FENOMENO CHE QUANDO NON VINCE ARRIVA 2°

GARA PIAZZAMENTO Austria 2018 2° San Marino 2018 2° Aragon 2018 1° Thailandia 2018 1° Giappone 2018 1° Australia 2018 Rit Malesia 2018 1° Valencia 2018 Rit Qatar 2019 2° Argentina 2019 1° Austin 2019 Rit Jerez 2019 1° Francia 2019 1° Mugello 2019 2° Barcellona 2019 1°

Se il canovaccio è questo: mondiale chiuso

Marquez è a dir poco imbattibile. A parte il 2014 con le 10 vittorie di fila nelle prime 10 gare della stagione, questo è il miglior avvio del Cabroncito da quando è in MotoGP. Con la Honda si trova splendidamente e anche quando non è al 100% riesce a limitare i danni al meglio, come è successo per esempio al Mugello. Per la Ducati quindi diventa durissima: la Desmosedici è competitiva, ma a differenza degli altri anni (negli ultimi due anni qui la casa bolognese aveva sempre vinto) ha perso quello strapotere che aveva in rettilineo e Dovizioso non sembra, al momento, in grado di mettere paura al campione di Cervera. Se poi arrivano anche degli zeri senza colpe come a Barcellona, il mondiale è praticamente chiuso.

La classifica piloti

PILOTA PUNTI Marc Marquez 140 Andrea Dovizioso 103 Alex Rins 101 Danilo Petrucci 98 Valentino Rossi 72

Lorenzo fa strike, il Cabroncito ringrazia e s'invola

Se da una parte del box HRC si festeggia, dall'altra parte si indaga sull'incredibile incidente causato da Jorge Lorenzo. Por Fuera al terzo giro ha fatto strike, buttando giù nell'ormai famigerata curva 10 gli incolpevoli Dovizioso, Viñales e Valentino Rossi. Un errore da rookie, un incidente assolutamente evitabile da un pilota del suo livello, soprattutto perché era ad inizio gara.

" Stavo recuperando posizioni, mi sono infilato e per non colpire Dovizioso ho rallentato. Purtroppo l’anteriore si è chiuso e sono scivolato, facendo cadere gli altri. Quello è un tipo di curva che può generare questi problemi, mi dispiace davvero, avrei preferito cadere solo io senza rovinare la gara degli altri. Errore da rookie? Non la penso così siamo umani, il mio punto di vista è che che questo tipo di curva, che si potrebbe definire a imbuto, crea questo tipo di incidenti. Capisco la reazione di Maverick, sono stato anche da Dovizioso che ha accettato le mie scuse. Mi dispiace molto per gli altri piloti coinvolti, cerco solo di imparare la lezione per il futuro ma di certo non posso cambiare il passato [Jorge Lorenzo, 16/6/2019 @Gpone.com] "

Non c'è limite al peggio per il maiorchino

Dopo un inizio di stagione a dir poco deludente per Jorge, a Barcellona non aveva fatto male, sia nelle libere che in qualifica. Sembrava quasi rinato: in partenza ha guadagnato tante posizioni, fino a trovarsi ai margini del podio, vicinissimo al compagno di squadra. Poi però è arrivato il fatale crash.

Cosa aveva nella testa in quel momento lo spagnolo? Perché ha attaccato nelle prime fasi della corsa? Domande dalla difficile risposta. Sicuramente il viaggio in Giappone di settimana scorsa per andare in casa Honda ha caricato lo spagnolo, che quindi si è posto come obiettivo quello di provare a stare col compagno di squadra. La troppa foga però lo ha portato a sbagliare. In carriera Lorenzo ha spesso faticato ad essere lucido nei momenti chiave, l'episodio di ieri ne è un'ulteriore conferma.

Cosa succederà ora a Por Fuera?

" Lorenzo è un 5 volte campione del mondo ma a volte devi pensare in sella. Non si vince una gara al primo giro e nemmeno al secondo, quindi credo che la direzione di gara debba fare qualcosa. Che cosa? Farlo partire ultimo nella prossima gara, ad esempio. La caduta che ha provocato ha coinvolto 4 piloti! Oncu in Moto3 ha travolto altri piloti e sicuramente sarà penalizzato, quindi va fatto lo stesso con Jorge [Maverick Viñales, 16/6/2019 @GpOne.com] "

" Lorenzo andrebbe penalizzato? Certo, perché è palese che quell'errore è stato causato dalla scarsa lucidità del momento. Lui era concentrato soltanto su Viñales, senza guardare dove fosse. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ma i piloti della Moto3 vengono penalizzati per questi errori e deve succedere per tutti. [Andrea Dovizioso, 16/6/2019 @GpOne.com] "

Jorge Lorenzo merita davvero una penalità? E' stato un semplice incidente di gara o un errore da matita rossa che merita di essere sanzionato con una penalizzazione ad Assen? Al netto di cosa deciderà la Direzione Gara, sicuramente Por Fuera deve resettare, ancora una volta, e ripartire. Non sarà facile risorgere da una batosta morale del genere, soprattutto quando è destinato a essere stritolato dallo strapotere di un Marquez che non sbaglia mai nulla. Sicuramente Honda deve venire incontro alle esigenze del maiorchino, ma forse Jorge ha più bisogno di un aiuto di un mental coach o di uno psicologo in questo momento, piuttosto che dalla casa madre. Il rischio è che il legame tra Lorenzo e Honda possa chiudersi anche alla fine di questa stagione.