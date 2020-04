Jorge Lorenzo: "Marc Marquez è superiore agli altri, ma non imbattibile"

Dal nostro partner OAsport.it

Jorge Lorenzo, test rider della Yamaha e cinque volte campione del mondo nel Motomondiale, sta trascorrendo questo periodo lontano dalle corse a casa sua in quel di Lugano. Il maiorchino, che al termine della scorsa stagione aveva annunciato il ritiro dal motociclismo agonistico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Larguero di Cadena Ser in cui ha affrontato diversi temi interessanti a proposito dell’attualità per quanto riguarda la top class.

Marc Marquez è ad un livello superiore rispetto agli altri, ma ciò non significa che sia invincibile. Per me ci sono piloti che possono batterlo, l'ho fatto io nel 2015. Dovizioso era molto vicino nel 2017 e Quartararo ha già combattuto con lui in diverse gare nel suo anno da rookie

L'ex pilota di Ducati e Honda ha poi fatto un confronto tra i fratelli Marquez, compagni di squadra nel Team Honda Repsol.

Alex ha buone capacità, è campione di Moto3 e Moto2. Meritava di salire, ha trovato l'ppportunità e ne ha approfittato. Per me è meritato, è migliorato molto negli ultimi anni. All'inizio gli costerà sicuramente perché la Honda non è facile da guidare, ma se è costante si adatterà sicuramente. Ma al momento c'è un importante dislivello tra Marc e Alex: se il primo è 10, il secondo vale 5

Infine, lo spagnolo classe 1987 ha parlato delle prospettive di un campionato di fatto mai cominciato.

La situazione sta migliorando, ma non così tanto da poter sperare che tutto torni presto alla normalità. Speriamo di vedere almeno 9-10 gare. Una stagione vuota significherebbe che non ci sarebbe un campione. Poi bisognerà vedere il futuro a livello economico per team, piloti, per tutti. Le gare a porte chiuse non sono l'ideale, ma tra non correre e farlo senza pubblico, meglio vedere i Gran Premi in televisione dando la possibilità ai piloti di competere, anche se i tifosi sugli spalti danno quel qualcosa in più

