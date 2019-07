Jorge Lorenzo medita il ritiro! Tra infortuni e delusioni, la sua carriera è ad un punto morto

Sono due le facce della luna in casa Honda: quella più luminosa è sempre Marc Marquez, purtroppo quella scura è rappresentata da Jorge Lorenzo. Talmente scura che il maiorchino, 5 volte campione del mondo, starebbe addirittura pensando al ritiro! Questa la voce che arriva dal Sachsenring e riportata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui Jorge, martoriato dagli infortuni e profondamente deluso per il difficile adattamento alla Honda, potrebbe valutare seriamente l'addio al circus.

Troppi infortuni

Alla base della possibile decisione ci sarebbero i tanti guai fisici, ultimo quello alle due vertebre dorsali, fratturate in seguito alla bruttissima caduta rimediata ad Assen. Un incidente che gli sarebbe costato anche più caro ma che per fortuna lo terrà fuori "solo" fine a inizio a agosto: Lorenzo potrebbe tornare in pista a Brno dopo aver completato la riabilitazione che prevede l'utilizzo di un busto per rinsaldare le vertebre. Questo è comunque soltanto l'ultimo di tantissimi problemi fisici e infortuni, soprattutto negli ultimi 10 mesi, problemi che addirittura lo avrebbero "accorciato" di un centimetro per la compressione dei dischi vertebrali.

Gli ultimi infortuni:

Frattura della caviglia destra ad Aragon

Frattura del polso sinistro in Thailandia

Frattura dello scafoide sinistro prima dei test di Sepang a gennaio

Frattura di una costola in Qatar

Botta alla schiena nei test del Montmelò

Frattura di due vertebre ad Assen

La Honda pensa al futuro: spazio ad Alex Marquez

La decisione del possibile ritiro di Lorenzo per ora non sembra essere considerata in casa Honda, anche perchè il management capeggiato da Alberto Puig sarebbe all'oscuro di tutto. Nel caso però l'addio diventasse una certezza, pare che la scuderia giapponese abbia già la soluzione in casa ovvero Alex Marquez, fratellino di Marc. Non subito in HRC insieme al fratello maggiore, ma nel team di Lucio Cecchinello insieme a Cal Crutchlow, con la "promozione" di Takaaki Nakagami nel team Repsol.