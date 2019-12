Jorge Lorenzo presto in Yamaha da collaudatore: accolta l'idea di Valentino Rossi

L’idea era partita da Valentino Rossi, poco dopo l’annuncio, e ora, guardando il tutto nell’ottica 2020 si potrebbe davvero concretizzare. Lo spagnolo Jorge Lorenzo potrebbe, infatti, tornare presto in sella ad una moto, ma nelle vesti di collaudatore della Yamaha.

E’ questo quanto emerge nelle ultime ore relativamente a un impegno del cinque volte iridato con la casa dei tre diapason, con la quale Jorge ha conquistato i suoi tre titoli in MotoGP, ovvero nel 2010, nel 2012 e nel 2015. E’ proprio pensando all’epilogo di quell’ultimo campionato che questo ritorno all’ovile stuzzica perché, da un certo punto di vista, Lorenzo potrebbe dare una mano al suo “ex” peggior nemico di un tempo, ovvero Rossi.

Video - Jorge Lorenzo, il campione che ha battuto Marquez e segnato un’epoca nel dualismo con Rossi 01:57

Rivedere quindi il maiorchino in sella alla M1 sarebbe un bello smacco per la casa di Tokyo, seppur in una veste un po’ diversa. Vedremo come andrà a finire e come lo stesso Valentino saprà approfittare di questa nuova “partnership” con l’iberico.

