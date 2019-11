L'annuncio di Marquez: "Ho deciso di operarmi alla spalla destra"

"Quest'inverno mi sarebbe piaciuto fare una bella vacanza e godermi un po' di tranquillità dopo un fantastico 2019, ma è ora di fare un intervento chirurgico alla spalla destra". Queste le parole di Marc Marquez sul sito ufficiale della Honda Hrc al termine dei test di Jerez, in Spagna. "Come tutti sanno, lo scorso inverno è stato molto duro per me con l'operazione sulla spalla sinistra, che è stata molto, molto danneggiata. Voglio evitare con la mia spalla destra questa condizione in futuro, quindi ho parlato a lungo con i medici per vedere quali fossero le nostre opzioni".

" Prima di Motegi ho avuto alcuni problemi con la spalla e poi dopo l'incidente in Malesia ho avuto una sublussazione. Qui al test ho avuto un'altra sublussazione dopo l'incidente, quindi abbiamo deciso con i medici che era meglio fare un intervento chirurgico per evitare la stessa situazione avuta con l'altra spalla. Ci vorrà più o meno lo stesso tempo e lavoreremo allo stesso modo per arrivare al test della Malesia il più forte possibile "