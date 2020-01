L'Aprilia attende l'udienza di Iannone. C'è Savadori per gli Shakedown Test a Sepang

Lorenzo Savadori salirà in sella all’Aprilia in occasione dei Shakedown Test della MotoGP in programma a Sepang (Malesia) dal 2 al 4 febbraio. La scuderia di Noale ha scelto il 26enne per guidare la nuova RS-GP20 in occasione dei tre giorni di prove che apriranno la stagione e a cui sono ammessi soltanto collaudatori ed esordienti nella massima categoria motociclistica. Spetterà al ragazzo di Cesena avere l’onore di accendere il motore dell’Aprilia per la prima volta nel 2020 in attesa poi che il pilota ufficiale Aleix Espargarò e il tester Bradley Smith si cimentino durante le due sessioni di test ufficiali previste a febbraio prima del GP del Qatar (8 marzo).

L’Aprilia è ancora in attesa della pronuncia della Disciplinare in merito alla sospensione per doping che al momento tiene fermo Andrea Iannone: l’udienza per l’abruzzese è fissata al 4 febbraio. Savadori tornerà dunque a guidare una Aprilia dopo addirittura 10 anni dalla sua avventura in 125, era stato protagonista in tre stagioni dal 2008 al 2010 e poi si era dirottato verso la Superbike (2016-2018 sempre con la casa di Noale).

