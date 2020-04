La Dorna fa retromarcia: "Lavoriamo per ricominciare a correre, vogliamo il Mondiale 2020"

Negli ultimi giorni era trapelato un po' di pessimismo. Difficile organizzare un campionato mondiale durante una pandemia globale che colpisce differenti posti geografici in diversi momenti. Dovesse uscire in tempi brevi l'Italia (speriamo), non è detto che le cose peggiorino in altri Paesi. Ecco che Ezpeleta, almeno stando alle sue comunicazioni, sembrava avvisare tutti dalla possibilità che il Mondiale 2020 di MotoGp non si sarebbe svolto.

In giornata è arrivato però un comunicato pubblicato direttamente da Dorna Sports che fa retromarcia. Nulla è ufficiale, ma dà una speranza. Potremo vedere il Mondiale 2020, anche se il tutto verrà organizzato quando si potrà correre in totale sicurezza.

" La pandremia di coronavirus è in corso e ha già portato a revisioni del calendario 2020 per il Campionato del Mondo di MotoGP, compreso il rinvio o la riprogrammazione di una serie di eventi. Alla luce delle continue incertezze, Dorna Sports desidera riaffermare che le corse sono la nostra massima priorità nel 2020. Alla Dorna, rimaniamo in continua discussione con la FIM, l'IRTA, l'MSMA e i promotori del Gran Premio, mentre monitoriamo da vicino la situazione, mantenendo i canali di comunicazione e di supporto tra ogni pilastro del nostro sport il più aperto possibile. L'obiettivo è di tutte le parti coinvolte è quello di ricominciare a correre non appena sarà sicuro farlo. [Il comunicato della Dorna] "

" Il nostro obiettivo principale è sempre stato e rimarrà quello di cercare di correre la stagione 2020 con il maggior numero possibile di Gran Premi, finendo entro l'anno solare 2020. Tuttavia agiremo sempe in linea con i consigli per la salute e la sicurezza dei Governi e delle autorità sanitarie competenti "

Resta comunque aperta l'ipotesi della cancellazione, ma solo come ultima istanza

" Se la pandemia continua a mettere in attesa le nostre vite e lo sport più a lungo di quanto chiunque noi sia in grado di prevedere, e le restrizioni di viaggio rimangono in vigore, solo come ultima risorsa Dorna Sports prenderebbe in considerazione la possibilità di discutere la cancellazione della stagione 2020 con la FIM, l'IRTA e la MSMA "

Stesso discorso per la Superbike

" Anche per la WorldSBK, il nostro obiettivo numero uno è cercare di gestire la stagione 2020 con il maggior numero di gare possibile, una volta che sarà sicuro farlo. La priorità di tutte le parti coinvolte è quella di correre in sicurezza e portare ai nostri fan quello che amano, le corse motociclistiche "

Per tornare alla MotoGP, ad oggi sono stati rinviati ben 9 GP, tra questi il Gran Premio del Mugello che si sarebbe dovuto disputare il 31 maggio, oltre alla cancellazione del Gran Premio del Qatar. La prima data disponibile, ora, è quella del 21 giugno in Germania al Sachsenring.