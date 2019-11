La Honda conferma: Marc e Alex Marquez insieme dal 2020 nel team ufficiale

Il sogno di Marc Marquez è realtà: avere suo fratello Alex come compagno di squadra nel team ufficiale. Questa la decisione della Honda che sostituisce Jorge Lorenzo, con Alex Marquez, fresco vincitore del titolo mondiale in Moto 2 con la Kalex.

L’idea in casa Honda è quella di aprire una dinastia e passare un domani da Marc Marquez ad Alex Marquez, rimanendo ovviamente sul tetto del mondo. Il classe ’96 ha già scritto una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota a conquistare il campionato del mondo sia in Moto3 (con la Suter Honda nel 2012) che in Moto2.

" La Honda Racing Corporation è lieta di annunciare la firma del due volte campione del mondo Alex Marquez. Il giovane pilota spagnolo si unirà al Repsol Honda Team con un contratto di un anno. "

" Passerà dalla classe intermedia ad essere compagno di squadra dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez per il 2020 in quella che sarà la sua stagione di debutto nella classe regina a bordo della Honda RC213V. "

Ma Alex Marquez sarà preparato mentalmente per essere a bordo di una Honda ufficiale al suo primo anno in MotoGp? Questo è il vero interrogativo del 2020, perché salire su una moto ufficiale non è cosa per tutti, soprattutto se sei solo un rookie, anche se con talento. Ok i consigli del fratello Marc, ok che sei nel team più forte del mondo, ma restano tanti dubbi sulla scelta fatta in casa Honda. Nel 2020 avremo il verdetto definitivo...