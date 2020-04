La quarantena di Marc Marquez: “Mi alleno con Alex, ci picchiamo pure"

Come procede la quarantena di Marc Marquez? Il pilota spagnolo, otto volte campione del mondo di MotoGP, è intervenuto durante la trasmissione ‘El Hormiguero’ di Antena 3 e ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo di confinamento insieme al fratello e compagno di squadra Alex.

Il momento più divertente della conversazione con il conduttore Pablo Motos è stato quando Marc ha parlato delle lotte con il fratello: Ci siamo già picchiati. Non puoi tenere legate le nostre mani. Possiamo lanciare cuscini o darci un po’ di antidolorifico sulla coscia o sulla spalla”, ha aggiunto, aggiungendo che è positivo che si allenino insieme perché trovano maggiori motivazioni: “Se uno si sta allenando, l’altro deve fare un altro flex e ancora un altro addominale”.

Alex lo ha recentemente battuto in una gara virtuale, ma Marc commenta in modo pungente: “Questo fine settimana abbiamo un’altra gara e vincerà di nuovo. La PlayStation è per le persone che non hanno nulla da fare, io non sono mai stato bravo. Quando mi battono durante il gioco, dico loro: dedicatevi a quello! Ciò che conta è l’asfalto“.

L’otto volte campione del mondo ha poi rivelato che non tocca una moto da tre settimane ormai: Sono passate tre settimane dall’ultima volta che sono salito su una moto. Siamo come tutti gli altri, facciamo sport a casa: esercizi, la cyclette … manutenzione, perché non sappiamo quando finirà. Speriamo che finisca presto. Oltre allo sport, spero che il mondo possa tornare alla normalità”. In merito alla spalla operata, Marquez ha detto: “L’operazione ha toccato un nervo che ha colpito il deltoide e ora sta iniziando ad attivarsi. Sono stati alcuni mesi difficili, ma ora mi sto riprendendo bene.

