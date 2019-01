La scheda tecnica della nuova Ducati GP19: Andrea Dovizioso a caccia del Mondiale

Ieri è stata ufficialmente presentata la Ducati Desmosedici GP19 che affronterà il prossimo Mondiale MotoGP. La scuderia di Borgo Panigale ha svelato la nuova Rossa per la stagione che sta per incominciare, il mezzo dovrà permettere ad Andrea Dovizioso di lottare per il titolo iridato contro il grande favorito Marc Marquez. La Ducati ha dichiarato una potenza massima di 250 cavalli e una velocità massima di 350 km/h, il motore è stato ulteriormente evoluto dal team che ha puntato anche su un nuovo sistema di accelerazione. I freni sono Brembo, centralina Magneti Marelli, telaio a doppia trave in lega di alluminio, cambio Ducati Seamless Transmission.

SCHEDA TECNICA DUCATI DESMOSEDICI GP19:

Motore: 4 tempi, V4 di 90°, con raffreddamento a liquido, distribuzione desmodromica con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro

Cilindrata: 1.000 cc

Potenza max: 250 cv

Velocità max: circa 350 km/h

Cambio: Ducati Seamless Transmission (DST_EVO) a 6 marce, con catena di trasmissione finale

Alimentazione: Iniezione elettronica indiretta, quattro 4 corpi della valvola di regolazione con iniettore esterno ed interno. L’acceleratore è controllato dal nuovo Sistema EVO 2 TCF (controllo e feedback dell’acceleratore).

Carburante: Shell Racing V-Power

Lubrificante: Shell Advance Ultra 4

Scarico: Akrapovi

Catena: D.I.D

Telaio: a doppio trave in lega di alluminio

Sospensione: forcella Öhlins da 48mm e ammortizzatore posteriore Öhlins, regolabile nel precarico e con un nuovo sistema idraulico

Elettronica: Centralina Magneti Marelli programmata con software unifico della Dorna

Gomme: Michelin da 17”

Cerchi: Marchesini

Freni: Brembo, doppio disco anteriore in carbonio di 340 mm con pinza a quattro pistoni. Un solo disco posteriore in acciaio con pinza a due pistoni

Peso a secco: 157 kg.