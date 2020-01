La Yamaha riabbraccia Jorge Lorenzo: sarà il nuovo collaudatore per la stagione 2020

Non si può dire che la Yamaha non abbia le idee chiare su cosa provare a ritornare grande e rompere l’egemonia del binomio Honda-Marquez in MotoGP che dura ormai da quattro anni. Due giorni dopo aver annunciato il prolungamento di contratto con Maverick Viñales e 24 ore dopo aver scelto di promuovere nel team ufficiale Fabio Quartararo in luogo del leggendario Valentino Rossi, la casa di Iwata ha chiuso il cerchio ufficializzando il ritorno di Jorge Lorenzo, che dai test di Sepang e per tutta la stagione sarà il collaudatore ufficiale della Yamaha M1.

Un test campione del mondo per sviluppare una moto nuovamente da titolo

Per Lorenzo si tratta di un ritorno a casa, in una veste inedita come quella di tester, dopo un triennio fra Ducati e Honda ufficiale nel quale non è riuscito mai a replicare i risultati ottenuti con Yamaha, la moto con cui ha corso nove stagioni dal 2008 al 2016 vincendo tre titoli iridati (2010, 2012 e 2015). Lorenzo – che nella sua giornata milanese di ieri ha firmato a Gerno di Lesmo il contratto con il marchio del Diapason – esordirà per i test ufficiali in programma sul circuito malese di Sepang prossima settimana. Al suo fianco per uno strano scherzo del destino ci sarà Silvano Galbusera, l’ex capotecnico di Valentino Rossi, che da quest’anno guida proprio il test Team che Lin Jarvis e tutti i vertici Yamaha hanno fortemente voluto allestire e implementare per tornare a vincere quel titolo mondiale in classe regina che manca ormai da troppo tempo.

Lorenzo entusiasta: "Spero la mia esperienza serva per far tornare la Yamaha al numero uno"

" Sono molto contento della decisione di unirmi al Yamaha Factory Test Team. Ho sempre pensato di rimanere coinvolto nella MotoGP e di tornare al paddock, e penso che questo sia un ruolo adatto per me. Conosco bene la squadra e la M1. La Yamaha si adattava davvero al mio stile di guida e sarà molto interessante ‘ritrovarmi di nuovo con la mia vecchia moto’. Il ritorno in Yamaha porta con sé alcuni bei ricordi. Abbiamo ottenuto molti podi e vittorie e tre titoli insieme, quindi sappiamo dove sono i nostri punti di forza. Voglio ringraziare Yamaha per questa opportunità, perché questo mi permette di fare ciò che amo – andare in moto e spingere il limite – mentre mi godo uno stile di vita leggermente più calmo di quanto non facessi negli anni precedenti. Sono molto motivato a mettermi al lavoro e non vedo l’ora di iniziare a guidare. Voglio fare del mio meglio per il futuro di Yamaha e spero che la mia esperienza di guida sarà utile agli ingegneri e ai piloti Yamaha per riconquistare il titolo [Jorge Lorenzo] "

" Siamo lieti di accogliere di nuovo Jorge in Yamaha. Quando abbiamo saputo che Jorge avrebbe voluto interrompere la sua attività di pilota professionista, abbiamo subito iniziato a considerare la possibilità di proporgli di tornare con noi. Le statistiche dei risultati ottenuti con noi in nove anni parlano da soli. Ha una grande esperienza da pilota in MotoGP, conosce bene la M1 e le persone che lavorano in Yamaha. Sappiamo che Jorge è molto preciso e un pilota motivato, consistente e grande tecnica: tutte qualità che formano un collaudatore di alto livello. L’unione dell’esperienza, la conoscenza reciproca e la velocità di Jorge unite alle capacità del nostro capo squadra Silvano Galbusera rappresenteranno un elemento importante per la strategia di Yamaha per rendere il Test Team forte permettendo di ridurre il distacco tra gli ingegneri e i collaudatori in Giappone dal Monster Energy Yamaha MotoGP Team [Lin Jarvic, managing director Yamaha] "