Le pagelle del Mugello: Petrucci fenomeno, Marquez guadagna su Dovizioso, Rossi sbaglia tutto

Danilo PETRUCCI Voto 10 e lode: Finalmente Danilo! Combatte al meglio l'enorme pressione sulle sue spalle e ottiene la prima vittoria in carriera in MotoGP sulla pista più bella del mondo. Vittoria fantastica, ottenuta lottando con le unghie e con i denti contro Dovizioso e Marquez. Ultimo giro da supereroe. Giornata indimenticabile per lui.

Marc MARQUEZ Voto 9: Oggi non ne aveva per andarsene, e così punta solo a realizzare il suo obiettivo, battere Dovizioso. Riesce nell'intento, guadagnando altri punti fondamentali per il mondiale. Nel finale prova a dare fastidio alle Ducati, ma Petrux è troppo lontano e allora si accontenta della seconda piazza.

Andrea DOVIZIOSO Voto 8: Ancora a podio con un'altra bella prestazione. Il sunto però è che Andrea perde una buona occasione di guadagnare punti nel mondiale sul Cabroncito. Doveva essere una pista favorevole alla Ducati rispetto alla Honda, ma invece Marquez si allontana ancora di più nella generale.

Alex RINS Voto 8,5: Dopo il weekend negativo di Le Mans, torna a lottare per il successo. Nonostante la pessima qualifica parte a fionda e rimonta subito, issandosi tra i primi quattro. In fin dei conti è ancora in lotta per il mondiale, anche se Ducati e Honda sembrano averne di più.

Takaaki NAKAGAMI Voto 9: Miglior risultato della carriera in MotoGP. Grandissimo il giapponese che vince la gara dei privati, battendo anche il buon Cal Crutchlow.

Maverick VIÑALES Voto 7: Prima Yamaha al traguardo, in una giornata tutt'altro che semplice per la M1. Fa il massimo possibile, su una moto che sembra sciogliersi sotto al caldo.

Michele PIRRO Voto 7,5: Il mitico Michelone si conferma ogni volta che viene chiamato in causa. La moto è sicuramente competitiva, lui arriva nettamente in top ten.

Fabio QUARTARARO Voto 5: E' una delle sorprese di questa gara, in negativo. Ci si aspettava di vederlo lottare per il successo, invece fatica terribilmente dai primi giri. La Yamaha non lo assiste e così il francese chiude in decima piazza.

Jorge LORENZO Voto 4,5: Siamo stati buoni profeti. Nonostante il buon rapporto col Mugello, c'era poca fiducia sul weekend di Por Fuera. E le aspettative sono state confermate: altro piazzamento fuori dalla top ten, battuto e di tanto anche da Crutchlow e, soprattutto, dal fenomenale Nakagami che arriva quinto non lontano da Marquez.

DUCATI PRAMAC Voto 4,5: Un gran peccato. La moto era assolutamente competitiva, Miller e Bagnaia però rovinano il tutto finendo a terra quando erano tra i primi.

Valentino ROSSI Voto 4: Weekend disastroso. Dopo una brutta qualifica, arriva la gara dimenticare. La partenza non è delle migliori, rimane invischiato nel gruppo e va pure lungo alla chicane con Mir, per poi cadere all'Arrabbiata due, in un punto veramente strano per finire a terra. Un peccato, tutto il Mugello era, come sempre, addobbato di giallo.