Locatelli super a Le Mans nelle prime libere, Lorenzo Baldassarri 9°

È Andrea Locatelli il migliore delle prove libere 1 del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato di Le Mans il pilota italiano dell’Italtrans Racing ha fatto segnare il crono di 1’36″894, l’unico ad infrangere la barriera dell’1’37”. Alle sue spalle troviamo lo stoico tedesco Marcel Schroetter che, nonostante due fratture al piede, ha concluso a 135 millesimi in sella alla Kalex (Dynavolt Intact GP). Una prestazione degna di nota del teutonico, viste anche le difficoltà che presenta un circuito come quello transalpino, dove spesso si sta in piega e la forma fisica deve essere perfetta. In terza posizione la KTM del Team Ajo del sudafricano Brad Binder a 0″216 davanti al britannico Alex Lowes (Federal Oil Gresini Moto2), distanziato di 256 millesimi, all’australiano Remy Gardner (ONEXOX TKKR SAG Team) a 0″272 ed ai nostri Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) 0″336 e Mattia Pasini (Petronas Sprint Pacing) a 0″411. Desta sensazione la presenza del romagnolo, trovatosi per la terza volta a sostituire un pilota infortunato (in questo caso il malese Khairul Idham Pawi). A differenza di quanto visto sulla KTM a Jerez, il feeling di Pasini con la Kalex è molto buono e la sua guida sembra adattarsi al mezzo.

Parlando poi dei pesci grossi della classifica, lo svizzero Thomas Luthi e il nostro Lorenzo Baldassarri, trionfante in Spagna, hanno concluso in ottava e nona piazza, rispettivamente a 0″452 ed a 0″458 dal vertice. Una graduatoria molto corta, che rappresenta uno spaccato decisamente equilibrato della categoria. Più indietro Luca Marini 22° che, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, non ha trovato il feeling con l’anteriore e si è fermato a 1″356 da Locatelli. Ci sarà da lavorare per il fratello di Valentino Rossi.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 GP FRANCIA 2019 – MOTO 2

1 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’36.894 18 20 256.2

2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’37.029 17 17 0.135 0.135 254.8

3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’37.110 16 17 0.216 0.081 254.9

4 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.150 16 20 0.256 0.040 253.6

5 87 Remy GARDNER AUS ONEXOX TKKR SAG Team KALEX 1’37.166 20 20 0.272 0.016 256.3

6 11 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’37.230 18 18 0.336 0.064 256.1

7 54 Mattia PASINI ITA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’37.305 17 18 0.411 0.075 254.7

8 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP KALEX 1’37.346 15 15 0.452 0.041 256.3

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’37.352 21 21 0.458 0.006 253.8

10 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’37.365 8 20 0.471 0.013 258.3

