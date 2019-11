Lorenzo chiude la carriera alla sua maniera piantando la bandiera: "E' una giornata bellissima"

" Una giornata bellissima. Le condizioni erano difficili con vento e freddo. Ci sono state molte cadute, quando ho visto che le sensazioni non erano molto buone ho deciso solo di arrivare in fondo intero, fino alla fine per festeggiare all'arrivo con i miei fans. Sono molto contento del titolo a squadre, anche io ho potuto contribuire e prendere qualche punto. Marc è stato bravissimo. Una stagione perfetta e una domenica speciale per me e per la squadra "

Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Jorge Lorenzo, pilota Honda, alla sua ultima gara della carriera.

Nella vita mai dire mai, tutto può cambiare ma in questo momento la mia decisione sul ritiro è definitiva. Chissà cosa succederà tra cinque mesi, un anno. Sono aperto ad ascoltare tutte le possibilità. Ma ho fatto diciassette anni di corse, quasi 300 gare e tanti campionati, non posso chiedere di più. Vado via con a testa alta. Vedremo cosa mi aspetta nel prossimo capitolo della mia vita

Lorenzo ha chiuso la sua carriera col GP di Valencia, circuito su cui ha vinto quattro volte, tutte in MotoGP: questa volta è arrivato 13°, ma i festeggiamenti ci sono comunque stati.

Dopo aver fatto un giro d'onore con la sua bandiera, Por Fuera ha deciso di celebrare il ritiro alla sua maniera, ossia piantando la bandiera nel terreno mimando il gesto di Neil Armstrong in occasione dell'allunaggio dell'Apollo 11.

Infine, una volta ai box, l'abbraccio con il team, con papà Marquez e qualche lacrimuccia di commozione.