Lorenzo: "La Honda è il top, è come stare al Barcellona o al Real. Voglio battere Marquez"

Una delle maggiori attrattive in vista del prossimo Mondiale di MotoGP sarà costituita dall'impatto dello spagnolo Jorge Lorenzo in sella alla Honda. Il tanto discusso e inatteso passaggio dalla Ducati alla moto di Tokyo è il tema cardine di una stagione nella quale il Team HRC ufficiale si presenta con i crismi del Dream Team. Del resto un’accoppiata che riunisce il maiorchino e il campione del mondo uscente Marc Marquez si fa fatica a definirla diversamente. Lorenzo, dopo avere preso con calma il primo test a Valencia, ha fatto vedere a Jerez de la Frontera di essere già entrato in buona sintonia con la nuova moto anche per merito di una scuderia reattiva alle sue sollecitazioni. Di questo e della rivalità con Marquez ha parlato il 5 volte iridato nel corso di un'intervista rilasciata allo sponsor Repsol.

"Sono nella squadra più forte, è come stare al Barcellona o al Real"

" Sono molto orgoglioso di appartenere a questa nuova squadra e di poter contribuire a renderla ancora più forte. Parlare di questo team significa riferirsi alla scuderia più forte della storia del motociclismo, essendo quella con più vittorie e campionati. E' un po' come essere nel Barcellona e nel Real Madrid. La Ducati era una moto molto grande e alta, forse un po' troppo per me. La RC213V invece è più compatta e quindi ho maggior confidenza nella mia guida, anche negli angoli di piega. Per questo la mia impressione è stata decisamente positiva. Una delle cose che poi mi ha colpito è stata la grande reattività. In pochi giorni i tecnici hanno annotato le mie prime impressioni, preparando in pochissimo tempo un serbatoio adatto alle mie esigenze "

Marc Marquez e Jorge LorenzoGetty Images

"La rivalità con Marquez farà crescere la moto ancora più rapidamente"

" Tutti i piloti hanno dei punti di forza e dei punti deboli. Cercherò di comprendere quelli di Marquez e lo stesso lui farà con me. In questa maniera ci spingeremo a vicenda. Io voglio batterlo e lui altrettanto. Questo senza dubbio farà crescere la moto più velocemente, visto che entrambi andremo in cerca del limite "