Lorenzo operato alla mano: intervento riuscito, ma salterà i test di Sepang

Jorge Lorenzo è stato operato e l'intervento ha avuto successo. La Honda però comunica che

" Lui e il Repsol Honda Team hanno deciso per Lorenzo di saltare i test di Sepang per concentrarsi sul recupero "

Al maiochino è stata impiantata una vite in titanio con una tecnica poco invasiva; Lorenzo resterà in ospedale per 24 ore, dopodiché potrà essere dimesso e dovrà osservare quattro giorni di riposo. Passato questo periodo, incomincerà la fisioterapia: l'obiettivo è di essere in forma per i test in Qatar che si terranno dal 23 al 25 febbraio.