Lorenzo: "Ritiro? Voci false che mi sorprendono"

Jorge Lorenzo ha smentito le voci riguardanti un possibile ritiro a fine stagione.

"Mi sorprendono, circolano ovunque, non solo su internet, ma anche nel paddock. Ma questa sarà una gara come le altre, non ho alcun annuncio da fare", ha chiarito lo spagnolo della Honda alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Australia. Il maiorchino ha commentato la sua difficile stagione:

" Il primo anno con la Ducati è stato complicato, come questo. Le difficoltà si devono affrontare con costanza, continuando a lavorare anche se non riesci a fare quello che vorresti", ha sottolineato. "E' lo sport. Nessuno resta in cima per sempre, nemmeno il più grande. Quando arrivi a un punto basso non significa sarai lì per sempre, devi saper combattere per superare il momento. "

Sul lavoro di adattamento con la moto Lorenzo ha aggiunto: "Ho fatto dei piccoli progressi in Giappone, voglio continuare a migliorare il feeling con la moto, come ho sempre fatto".