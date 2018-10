Lorenzo salta Phillip Island. Possibile rientro per la Malesia, in Australia Bautista sulla Ducati

Jorge Lorenzo salterà anche il GP di Australia 2018, terzultima tappa del Mondiale MotoGP in programma il prossimo fine settimana. Lo spagnolo è costretto a non gareggiare a Phillip Island a causa della frattura al radio del braccio sinistro che aveva rimediato due settimane fa cadendo in Thailandia. Il pilota della Ducati deve dunque rinunciare anche alla trasferta nella terra dei canguri dopo non essere sceso in pista nemmeno a Motegi per il GP del Giappone vinto oggi da Marc Marquez, capace di laurearsi matematicamente Campione del Mondo.

Il 31enne maiorchino, d’accordo con la scuderia di Borgo Panigale, rientrerà in Europa per farsi visitare dal suo medico di fiducia e a quel punto deciderà il piano di recupero ma l’intenzione è quella di tornare per il GP di Malesia che si correrà il prossimo 4 novembre a Sepang. La Ducati lo sostituirà con Alvaro Bautista, portacolori del team Angel Nieto e futuro pilota del team Ducati Aruba in SBK.